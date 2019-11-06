第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛在上海举行

新华社上海11月5日电 （记者季明、申铖）第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛5日在上海举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式并发表题为“共享发展治理经验，共谋幸福美好未来”的主旨演讲。

黄坤明指出，习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上的重要讲话，提出共建世界经济3点倡议，宣布推进对外开放新举措，体现了中国继续扩大开放的信心与决心，彰显了中国愿同国际社会一道建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的责任担当。

黄坤明指出，新中国成立70年来，中国共产党领导人民立足本国国情，独立自主、自力更生、艰苦奋斗，在古老的东方大国建立起亿万人民当家作主的新型国家制度，走出了一条中国特色的现代化建设之路。中国顺应和平与发展的时代潮流，积极拥抱世界、融入世界，在实现自身发展的同时，也为世界发展带来更多机遇、注入更多活力。

黄坤明指出，智库和媒体是连通世界各国民心的纽带。希望智库和媒体做世界和平发展的倡导者、合作共赢理念的传播者、改革创新方案的贡献者、人类共同进步的促进者，为推动构建人类命运共同体贡献智慧力量。

分论坛由国务院新闻办主办，中国社会科学院承办，来自100多个国家和地区的智库界、媒体界400余人参加。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 08 版）

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