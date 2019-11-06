中国开放举措为世界增添亮色

“大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的”“中国将继续鼓励自由贸易试验区大胆试、大胆闯”。11月5日，习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，为中国持续推进更高水平的对外开放指明了方向。

接受本报记者采访的多国政府官员、专家学者和企业界人士高度评价习近平主席的主旨演讲，认为中国坚定扩大开放，给世界经济发展创造了前所未有的机遇。

进博会是中国切实扩大对外开放的现实写照

155个国家和地区、26个国际组织参加，64个国家参加国家展，3893家企业参加企业展，展出面积达到36万平方米……这一连串的数字背后，是更多新产品、新技术、新服务的亮相，也是参展国政府和企业对于中国市场更多的信心与期待。“继续扩大市场开放”“继续完善开放格局”，从习近平主席的主旨演讲中，国际人士看到，世界经济将因此迎来更广阔的合作空间。

“习近平主席的主旨演讲展现了对中国道路、世界格局的深刻理解，体现了对中国发展的自信。”泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德说，开放合作是世界经济发展的主流，中国连续举办两届进博会，为中外企业搭建了一个互惠互利、共建共享的平台。在当前贸易保护主义抬头的背景下，中国的开放举措为世界经济增添了难得的亮色。

“中国扩大开放绝不只是口头承诺，而是一步步落实在行动里。”韩国中国经营研究所所长朴胜赞向本报记者表示，当前世界经济疲软，习近平主席在主旨演讲中强调将持续推进更高水平的对外开放，这意味着中国将通过更多方式和渠道与其他国家进行经贸往来与交流，意义重大。“中国通过进博会为各国企业发展提供更多机遇，为促进各国合作共赢提供广阔平台。进博会是中国切实扩大对外开放的现实写照。”朴胜赞说。

澳大利亚悉尼大学商学院教授汉斯·杭智科表示，中国坚持并进一步扩大对外开放，“对澳大利亚的经济发展十分关键”。澳中两国签订了自由贸易协定，双方的经济合作已经有了很好的基础，澳大利亚工商界十分希望把这种开放合作扩展到更多领域，“我们相信，中国开放的大门一定会越开越大。”

国际社会对中国市场前景充满信心

世界见证中国营商环境持续改善。今年3月，《中华人民共和国外商投资法》获表决通过；6月，新版外商投资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录出炉；10月，《优化营商环境条例》公布……不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，中国市场持续释放活力。

“中国言必信、行必果。”泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说，“中国在首届进博会上提出要挖掘进口潜力、持续放宽市场准入、营造国际一流营商环境等。显然，这一年来中国给出了圆满的答卷。”

据世界银行日前发布的《2020营商环境报告》，中国营商环境在全球190个经济体中排名31位，较去年提升了15位。巴西众议员、帕拉州联邦大学副教授克劳迪奥·普蒂在接受本报记者采访时表示，中国正在努力实现高质量发展，加大了对科技研发的投入，产业结构不断优化。随着营商环境持续改善，外国投资者尤其是高技术产业的投资者将更积极地进入中国市场。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国通过举办第二届进博会促进共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，通过降低关税、改善营商环境等举措来促进国际贸易，必将进一步巩固中国的国际地位，扩大中国的全球影响力。

中国一直是多边主义的坚定支持者

“习近平主席的主旨演讲提振了人们对当今世界经济全球化的信心。”捷克查理大学捷中交流中心执行董事米洛什·巴拉班说，“今天的世界是一个互融互通的世界，人们在开放交流的环境中建立起的各种联系是当今世界正常运转的基石，任何企图建立壁垒、进行恶性竞争的举措都是徒劳的。中国是推动世界经济发展的重要力量。”

“坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’”，习近平主席在主旨演讲中生动阐释了中国立场。比利时布鲁塞尔大区政府国务秘书斯梅特表示，“习近平主席再一次向世界传递了中国支持和维护多边贸易体制的立场，让人们更加理解开放型经济和贸易自由化的重要性。欧盟是中国第一大贸易伙伴，中国是比利时在欧盟外的第二大贸易伙伴，欧中、比中之间经贸合作的累累硕果得益于开放的市场。进博会为世界提供了一个开放合作的平台，能够打消疑虑、增进了解、互相学习、共促发展。”

“中国一直是多边主义的坚定支持者。”朴胜赞表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将为相关国家的经济发展提供崭新契机，“中国作为协定的主要倡导者，发挥着举足轻重的作用。希望未来各参与国能通过RCEP实现共赢，为世界经济增添新的活力。”

美国库恩基金会主席、中国问题专家罗伯特·库恩注意到，中国几乎每天都在举办国际性的活动，“这本身就体现了中国积极参与世界事务的努力，展现了中国为深化多边合作、促进全球化所作出的努力”。中国促进更高水平的对外开放，为各国提供更多的市场、投资和增长机遇，“必将推动建立更为开放的世界经济”。

（本报北京、曼谷、首尔、堪培拉、墨西哥城、华沙、布鲁塞尔、华盛顿11月5日电 记者颜欢、龚鸣、丁子、林芮、马菲、刘天亮、刘旭霞、于洋、方莹馨、胡泽曦）

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 06 版）

(责编：李枫、岳弘彬)