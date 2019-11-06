彭丽媛同法国总统夫人布丽吉特共同参观上海外国语大学附属外国语学校

11月5日，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请法国总统夫人布丽吉特共同参观上海外国语大学附属外国语学校。

新华社记者 王 晔摄

本报上海11月5日电 （记者王芳、陈尚文）国家主席习近平夫人彭丽媛5日邀请法国总统夫人布丽吉特共同参观上海外国语大学附属外国语学校。

两国元首夫人抵达时，学生们挥舞中法两国国旗列队热烈欢迎，并向她们献花。彭丽媛和布丽吉特首先听取校长关于学校办学、开展国际交流情况介绍。来到法语课堂，教师正在讲授中法饮食文化，两国元首夫人饶有兴致地旁听并亲切回答学生们提问。在中国非物质文化遗产课堂，她们观看学生们学习面塑、剪纸、绒绣等传统手工艺，并欣然参与制作。学生们将自己的作品赠送给两国元首夫人。在生物课堂，彭丽媛和布丽吉特观摩学生们制作叶脉画、拓印环保布袋。来到校园，她们观看同学们发明的“智能环保分类垃圾桶”演示。

学生们为两国元首夫人表演了自编自导的中法歌舞、传统戏剧等节目。彭丽媛说，文化跨越时空、沟通心灵，希望两国青少年能够把两国文化融会贯通，把中法友谊发扬光大。布丽吉特表示，同学们的才艺以及对法国文化的喜爱和中国文化的传承给她留下深刻印象，要鼓励法中两国青少年多交流、多交朋友。

上海外国语大学附属外国语学校是“中法百校交流计划”成员。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 03 版）

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