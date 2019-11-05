罗马尼亚新政府宣誓就职

新华社布加勒斯特11月4日电（记者林惠芬）由罗马尼亚国家自由党主席卢多维克·奥尔班领导的新政府4日晚在总统府宣誓就职。

共有18人组成的奥尔班新政府当天下午获得议会信任投票，由此接替10月10日下台的登奇勒领导的社会民主党政府。新政府包括总理、副总理和16名部长。

罗总统约翰尼斯在宣誓仪式上强调，新政府任重道远，当务之急是完成年度决算工作、制定2020年预算草案、纠正司法领域的错误、继续反腐斗争等。此外，罗马尼亚将迎来总统选举、地方选举和议会选举，政府必须对此做好充分准备，以透明、公平和有效的方式来组织选举工作。

新总理奥尔班在宣誓仪式上说，从今往后，政府愿与总统共同为罗马尼亚的发展远景而努力，推动落实国家经济发展的各项计划和项目。

今年56岁的奥尔班毕业于布拉索夫特兰西瓦尼亚大学机械制造技术学院，曾出任政府交通部部长，2017年6月起出任国家自由党主席至今。

登奇勒领导的社会民主党2016年年底赢得四年一度的议会选举，随后与自由和民主联盟党组成联合政府。然而，后者于今年8月底宣布退出执政联盟，现政府由此失去议会多数地位。罗马尼亚议会10月10日通过对政府提出的不信任案，登奇勒领导的政府因此下台。

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