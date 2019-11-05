习近平会见塞尔维亚总理

11月4日，国家主席习近平在上海会见布尔纳比奇。

新华社记者 谢环驰摄

本报上海11月4日电 （记者王芳、赵成）国家主席习近平4日在上海会见塞尔维亚总理布尔纳比奇。

习近平请布尔纳比奇转达对武契奇总统的亲切问候和良好祝愿。习近平说，武契奇总统决定派总理女士率团来华出席第二届中国国际进口博览会，充分体现了塞方对中塞合作的重视。中方愿同塞方不断深化政治互信和传统友谊，携手共建“一带一路”，推动中塞全面战略伙伴关系再上新台阶，打造更加紧密的利益共同体。

习近平强调，中塞双方要保持高层交往势头，坚定支持彼此核心利益。要做好做实两国产能、基础设施建设等领域合作大项目，共同打造好斯梅代雷沃钢厂、匈塞铁路等标志性项目，继续在第五代移动通信网络、智慧城市等领域开展良好合作。要加强多边领域合作，共同捍卫国际关系基本准则和多边主义。中方愿同包括塞方在内的有关各方一道努力，推动中国—中东欧国家合作稳步发展。

布尔纳比奇表示，塞中拥有“钢铁般的友谊”，两国关系处于历史最好时期，斯梅代雷沃钢厂等大项目有力促进了塞尔维亚经济发展，使塞人民越来越深切感受到塞中合作带来的福祉。塞方钦佩中国取得的巨大发展成就，将继续积极参与共建“一带一路”，支持中国公司赴塞投资合作，愿为推动中东欧国家与中国合作发挥积极作用。中国举办进博会，对外发出了推动经济全球化和贸易自由化、实现互利共赢的强有力信号，塞方将继续积极参加，同中方一道加强国际合作，反对单边主义、保护主义。

丁薛祥、李强、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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