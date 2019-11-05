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李克强分别会见澳大利亚总理莫里森、日本首相安倍晋三、新西兰总理阿德恩、美国总统国家安全事务助理奥布莱恩

2019年11月05日08:02  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　李克强会见澳大利亚总理莫里森。
　　新华社记者 翟健岚摄

　　李克强会见日本首相安倍晋三。
　　新华社记者 姚大伟摄

　　李克强会见新西兰总理阿德恩。
　　新华社记者 翟健岚摄

　　李克强会见美国总统国家安全事务助理奥布莱恩。
　　新华社记者 姚大伟摄

　　本报曼谷11月3日电  （记者白阳、赵益普）当地时间11月3日下午，国务院总理李克强在曼谷出席东亚合作领导人系列会议期间，同澳大利亚总理莫里森举行第七轮中澳总理年度会晤。

　　李克强表示，一个健康稳定发展的中澳关系，不仅给两国人民带来福祉，也有利于地区和世界的稳定与发展。中澳之间没有历史积怨和根本利益冲突。双方要把握好中澳关系的大方向，真正将彼此的发展视为机遇，聚集共同利益，秉持相互尊重、平等相待原则开展建设性交流与合作，在增进彼此了解和信任方面多做“加法”，妥善处理分歧，推动中澳关系回归正常轨道并行稳致远。

　　李克强指出，中澳合作不损害第三方，不针对第三方，也不应受第三方影响。中澳互为重要经贸合作伙伴。在当前世界经济下行压力加大背景下，双方应该合作应对。中国在服务业领域正在采取扩大开放举措，为包括澳方在内的世界各国提供了重要机遇。我们愿同澳方继续开展贸易、能源、金融、教育、应对气候变化等方面交流与合作，希望澳方同中方相向而行，努力推动两国关系健康稳定向前发展。

　　莫里森祝贺新中国成立70周年，并表示，中国的发展是人类历史上的奇迹，过去数十年使数亿人成功脱贫，令人钦佩。澳方高度重视对华关系，致力于推进澳中关系发展。双方在贸易、环保、民间交往、留学生等领域合作取得积极成果，给两国带来实际利益。澳方作为主权国家，没必要在澳中关系、澳美关系之间作出选择，将独立与中国打交道。澳中关系不是交易，作为全面战略伙伴，双方在双边及全球领域存在广泛利益。澳方期待尽快同中方全面恢复各领域交往与合作。

　　本报曼谷11月4日电  （记者白阳、赵益普）国务院总理李克强4日在曼谷会见日本首相安倍晋三。

　　李克强表示，中日互为近邻，同为世界主要经济体。在当前世界经济下行压力加大背景下，双方都有维护多边主义和自由贸易的愿望，应切实恪守中日四个政治文件，尊重彼此核心利益和重大关切，聚焦共同利益，妥善处理敏感问题，提升互信水平，打造更加健康稳定持久的中日关系，不仅更好造福两国和两国人民，也为世界经济稳定发展注入新动力。

　　李克强指出，中日要发挥各自优势，推动务实合作更加深入推进，共享发展机遇。今年适逢中日韩合作20周年，中方将举行第八次中日韩领导人会议，期待以此为契机促进三方合作，共同维护地区和平稳定与发展繁荣。

　　安倍晋三表示，去年以来，日中高层多次会晤，有力推动两国关系在新时代取得积极发展。日方愿同中方加强对话沟通，深化务实合作，密切在国际地区事务中的协调。我期待赴华出席第八次日中韩领导人会议，推动三国合作迈上新台阶。

　　本报曼谷11月4日电  （记者白阳、林芮）国务院总理李克强4日在曼谷会见新西兰总理阿德恩。

　　李克强表示，中国和新西兰虽然相距遥远，但两国合作非常紧密。我们很高兴看到，中新自贸协定升级谈判已顺利完成，这向外界发出了强烈信号，即中新用实际行动支持自由贸易。当前国际形势不确定因素增多、世界经济下行压力加大，需要包括中、新在内的各方携手应对。我们愿同新方在平等相待、求同存异的基础上，相互尊重彼此核心利益和重大关切，扩大各领域交流合作，推动中新关系继续健康稳定向前发展。中方致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，希望新方为中国企业在新投资营造公平竞争环境。中新旅游年活动受到两国各界人士欢迎，双方要进一步加强旅游、文化、教育等人文领域交流。

　　阿德恩祝贺新中国成立70周年。她表示，新方高度重视新中全面战略伙伴关系，坚定奉行一个中国政策，祝贺中国的全球营商环境排名大幅上升。新方坚定支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。今天新中共同宣布完成自贸协定升级谈判，这将为双方带来更多互利合作的机遇。新方愿为各国企业在新投资兴业提供一视同仁的环境。双方在应对气候变化问题上保持着密切沟通协调，展现了两国关系的广泛内涵。新方赞赏中国为促进太平洋岛国发展作出的贡献，愿同中方加强在岛国地区三方合作。

　　会见后，双方发布联合新闻稿，宣布完成中新自贸协定升级谈判。

　　本报曼谷11月4日电  （记者白阳、林芮）国务院总理李克强4日在曼谷会见前来出席第14届东亚峰会的美国代表团团长、总统国家安全事务助理奥布莱恩。

　　李克强表示，今年是中美建交40周年。40年来，双方的交往与合作给彼此带来实实在在的利益，也有利于世界。在国际形势复杂深刻变化的今天，中美关系健康稳定发展，需要相向而行，也是国际社会的期待。双方应当按照两国元首达成的共识，推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系，尊重彼此核心利益和重大关切，在平等和相互尊重的基础上管控分歧，在互利共赢的基础上拓展合作，推动中美关系沿着正确轨道向前发展。

　　奥布莱恩表示，美中关系对两国及世界而言都是一组十分重要的双边关系，双方经贸磋商取得积极进展，符合两国及世界各国的共同利益。美中之间虽然存在分歧，但双方应以建设性的方式妥善处理，推动两国关系向前发展。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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