这场盛会，值得全球期待！（望海楼）

“中国国际进口博览会，是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。”2018年11月5日，在首届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席向世界宣示了举办进博会的初心和愿景。

一年后的2019年11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海启幕。消费力强的中国顾客、合作顺畅的中国企业、潜力巨大的中国市场、不容错过的中国机遇，让进博会这个充满活力的开放共赢舞台吸引着举世目光。

——这是一场热闹非凡的盛会。海内存知己，天涯若比邻。第二届进博会企业展和国家展总面积达到36万平方米，来自150多个国家和地区的3000多家企业签约参展，更多新产品新技术新服务“全球首发、中国首展”，国内外采购商和专业观众有望超过50万人，展会期间各类配套活动将超过300场……这一连串亮眼数字的背后，是全球企业对首届进博会丰硕成果的愉快记忆、对中国经济长期向好的深刻感知、对中国市场巨大机遇的热切期盼，更是进博会本身“办出水平、办出成效、越办越好”的生动注脚。

——这是一场分享机遇的盛会。大道至简，实干为要。在首届进博会上，中国作出“激发进口潜力”“持续放宽市场准入”“营造国际一流营商环境”“打造对外开放新高地”“推动多边和双边合作深入发展”等进一步扩大开放的承诺。一年过去了，中国以实际行动再次向世界展示了扩大开放的决心与步履。从美国夏威夷的新鲜水果现身中国网红茶饮店到法国的冷鲜牛肉成为中国超市“座上宾”，从《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》印发再到银行、证券、保险等金融领域放宽外资股比限制……一年来，中国对外开放结出累累硕果，让进博会不仅成为中国市场机遇的精彩缩影，更成为中国开放进程的时代坐标。

——这是一场永不落幕的盛会。海纳百川，有容乃大。对来自全球各地的客商而言，虽然进博会的正式会期只有短短6天，但中国经济这片大海蕴含的机遇无时不有、无处不在。首届进博会以来，中国开放之门越开越大，进口消费空间不断扩展，中外合作领域进一步拓宽，中国需求日益成为世界经济复苏的重要引擎。无论是特色美食还是高端装备，无论是护肤美妆还是养生医疗，中国消费者的“购物车”里装入更多外国货，外国商家的“订单簿”上也写着更多的中文名。热络的经贸往来，体现了中国经济高质量发展的内在要求，更折射着经济全球化的必然趋势。

黄浦潮涌，四叶草新。一年前，首届中国国际进口博览会在上海国家会展中心播下的开放种子，如今已开枝散叶、生机勃发。接下来的几天，这座全世界瞩目的展馆，必将书写更多中外合作故事；这场全世界期待的盛会，必将为互利共赢翻开崭新篇章。

（作者为本报评论员）

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