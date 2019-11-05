向世界发出开放最强音

黄浦江畔，清风徐徐。正是橙黄橘绿时，上海再次迎来世界各地的客人。11月5日，第二届中国国际进口博览会拉开帷幕。

一艘艘巨轮往返停泊、一架架航班起飞降落。全球好物接踵而至、各国客商纷至沓来……经过精心筹备，一年前的这个约定如期兑现。

“要开放不要封闭，要合作不要对抗，要共赢不要独占”，这是中国对世界的承诺；“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”，这是进博会对全球客商的担当。

“进博效应”超越时空

一座城市有一座城市的品格。上海，背靠长江水，面向太平洋，长期领中国开放风气之先。

与形似“四叶草”的上海国家会展中心仅一街之隔，绿地全球商品贸易港全年开门迎客，从琳琅满目的花车集市，到接连入目的进口馆，来自45个国家和地区的120多家企业的商品每天与消费者见面。不远处，虹桥进口商品展示交易中心也让首届进博会的许多展品“安了家”，“买进口”融入日常。

开放之于上海、上海开放之于中国，有着不言而喻的重要性。一些不经意间的发现同样提示着人们，上海的“进博效应”已然辐射全国。

来自宁夏回族自治区平罗县的王先生直呼难以想象：短短3个月，首届进博会上的“网红”牛奶就走进了他的家乡。这款“纽仕兰4.0纯牛奶”现在月销量是进博会前的36倍，三四线城市消费需求增长强劲。

展品变商品，这是普通消费者最直观的感受；而对全球客商来说，那些市场机会的洞察、合作伙伴的牵手、热忱买家的联谊，也是进博会的“珍贵礼物”。

洞察中国市场——五湖四海的专业观众和采购团，呈现着一个丰富多元的中国市场样貌。受首届进博会现场启发，来自巴西的牛肉品牌一改以往只有大宗交易的模式，推出小包装产品，产品由此从一线城市覆盖到西南、东北等地区的三线城市，销量大幅增升。

牵手合作伙伴——施丹兰是拉脱维亚的护肤品牌。借着首届进博会的机缘，不久前，中石化（深圳）电子商务有限公司与施丹兰品牌签订采购意向书。二者联手，未来在中石化加油站等渠道将能买到施丹兰的特色产品。

联谊热忱买家——首届进博会期间，瑞典医疗企业医科达推出世界首台高场强磁共振放疗系统等高科技产品，签下数十单采购合同。如今，有几台产品已在国内投入临床使用，公司借此叩响中国医疗界的大门。

正如医科达全球执行副总裁龚安明所说：“短短6个日夜，进博会本身的时空有限，但其意义和效应可以超越时空。”

中国商机惠及世界

这些现实成果背后，还有着更深的故事。

清关检验一度是进口鲜奶的“瓶颈”。走传统物流的流程，鲜奶上架需要8天以上，短短15天的保质期，还未上架，有效期已过半，销售便很困难。让一瓶来自新西兰的鲜奶进入中国县城，这怎么可能？“进博速度”做到了。上海海关创新监管模式，让企业进口清关“零等待”，从新西兰牧场挤奶、杀菌、罐装、检测到越洋直送中国，再到清关完成线上线下同步上架，仅需72小时。

“一瓶飞越半个地球的鲜奶，越过的其实是营商环境的重重考验。”新西兰乳业有限公司首席执行官盛文灏感慨。

从首届进博会成功举办到一系列成果落地生根，离不开对外开放的日益扩大与营商环境的不断优化。一年来，世界共同见证——

新品更靓。首届进博会上亮相一个月后，世界上最小的无导线心脏起搏器在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区植入一名患者体内，实现在国内的首次市场化应用。从护肤品到日用品，进口优质好货“零时差”“无国界”来到消费者身边。为进一步兑现扩大进口的承诺，2018年，中国平均关税税率从9.8%降到7.5%。

通关更快。不论是西南三线城市的巴西牛肉，还是西北县城超市里的新西兰鲜奶，都是中国进口速度的生动写照。截至今年5月，中国进口和出口整体通关时间已提前实现比2017年压缩一半的目标，通关成本显著降低。

门开得更大。今年8月，在首届进博会上展出的德谷胰岛素被列入国家医保目录，此时距离该产品在中国正式上市还不到一年半。“从加快新药审评审批，到此次医保目录的及时调整，都进一步增强了制药企业的信心。”诺和诺德医药部负责人说。在金融、电信、教育、医疗、文化等领域，开放进程正持续推进。

此外，新设一批自由贸易试验区、保护外资企业合法权益、完善公开透明的涉外法律体系、发布2019年版鼓励外商投资产业目录……开放，让世界深度感知中国惊人的市场容量、澎湃的发展动能。

更多精彩即将绽放

“第一届我们经验不足，今年一定要多准备一点。去年进博会，火爆的现场让公司展品被‘抢’空了”。谈到“进博印象”，都乐公司品牌负责人笑言。

这不奇怪。作为全球首个以进口为主题的国家级展会，作为一项全球贸易史上的创举，进博会具体办成什么样，无先例可查，许多企业起先没有概念。但是，经过首届进博会的尝鲜，人们明白了要以怎样的精彩来呈现一场“越办越好”的进博会。

更多企业，带来高、精、尖、特产品同台竞妍。

从11月5日起，将有来自150多个国家地区的3000多家企业参展。全球最新的抗癌药、全球最细最短的胰岛素注射针头、世界最安静的洗衣机、全球首发的建筑垃圾粉碎设备、亚洲首发的巡逻快艇、德国“双子座”龙门加工中心、128克拉坦桑石“海洋之心”……一大批世界之最、全球首发、中国首展的商品，都将在第二届进博会上悉数亮相。

更好筹备，打造创新更强、效果更佳的体验。

新设室外“无人驾驶”区、冬奥冰雪项目、非物质文化遗产专区等体验展示区，大大增强了现场的新鲜感和代入感。本届还首次设立“进博会发布”平台，既有集中的政策解读、政商对话，又有世贸组织、联合国工发组织等发布年度报告。100多场对接签约会，多场供需对接会，并引入大数据手段进行智能撮合匹配。可以料想，全球客商将收获更多商机。

“中国推动更高水平开放的脚步不会停滞！中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞！中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞！”中国在首届进博会上向世界发出的最强音久久回响。

(责编：李枫、岳弘彬)