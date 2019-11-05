首届进博会上的这些承诺 中国说到做到

承诺：中国将支持自由贸易试验区深化改革创新，持续深化差别化探索，加大压力测试，发挥自由贸易试验区改革开放试验田作用。

今年6月底，《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》发布，自贸试验区外资准入负面清单条目由45条减至37条。8月，山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6个省区新一批自贸试验区设立。

承诺：中国将进一步降低关税，提升通关便利化水平，削减进口环节制度性成本，加快跨境电子商务等新业态新模式发展。

2018年，中国平均关税税率从9.8%降到7.5%。

截至今年5月，进口和出口整体通关时间已提前实现比2017年压缩一半的目标，通关成本显著降低。

承诺：中国将保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为，提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。

今年1月，《电子商务法》开始实施：今年3月，修订后的《专利代理条例》开始施行，明确规定了“黑代理”的法律责任。今年4月，中国修订了商标法和反不正当竞争法，加大了对侵犯商标专用权行为、商业秘密侵权行为的惩罚力度。

承诺：中国将加快出台外商投资法规，完善公开、透明的涉外法律体系，全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。

今年6月底，中国发布2019年版外商投资准入负面清单，清单条目在去年大幅缩减的基础上由48条减至40条。

今年10月，中国发布《优化营商环境条例》，确立对内外资企业等各类市场主体一视同仁的营商环境基本制度规范。

承诺：中国正在稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放，加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程，特别是外国投资者关注、国内市场缺口较大的教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制。

今年7月，国务院推出11条金融业进一步对外开放的政策措施。

10月，新修订的《外资保险公司管理条例》和《外资银行管理条例》进一步放宽了外资银行和保险公司准入条件。

(责编：李枫、岳弘彬)