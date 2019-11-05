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亚马孙雨林火灾形势趋缓

本报驻巴西记者 李晓骁

2019年11月05日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　进入10月后，巴西旱季接近尾声，各地开始出现经常性降雨。绵延两月的亚马孙雨林火灾形势趋于平缓。巴西国家空间研究所的统计显示，9月，巴西亚马孙地区共发生约两万起火灾，与8月相比下降了36％，是2013年以来的最低水平。与往年相比，今年迄今发生的火灾总数亦有所减少。

　　此前，巴西总统博索纳罗授权军方参与扑灭亚马孙雨林大火，并在8月底签署一项法令，在接下来的60天里禁止该国境内因土地开荒而用火。相关举措均有效遏制了亚马孙雨林大火形势。

　　巴西圣保罗大学大气科学教授玛丽亚·席尔瓦·迪亚斯表示，降雨条件的改善将加快亚马孙雨林火灾扑灭速度：“巴西的雨季通常在9月20日开始，今年虽然稍晚一些，但随着未来降雨增多，亚马孙雨林火灾的形势将会进一步好转。”

　　亚马孙雨林面积达550万平方公里，每年4月至10月是亚马孙雨林的旱季。巴西政府最初认为，近期火灾频发是气候干旱所致。不过，巴西国家空间研究所的数据显示，今年亚马孙雨林地区降水量只比往年略低，未出现严重干旱。巴西政府此前表示，农民非法砍伐烧荒是火灾的原因之一。

　　亚马孙雨林约60%位于巴西境内，每年吸收的二氧化碳量相当于全球所有汽车二氧化碳排放总量的2/3，对全球生态及气候平衡都起着举足轻重的作用。据最新卫星数据显示，当前，亚马孙雨林每分钟流失3个“足球场大小”的区域。仅今年7月，就有1345平方公里的亚马孙雨林流失，同比增加278%，超过巴西第二大城市里约热内卢的面积。

　　长期以来，巴西政府为应对亚马孙雨林乱砍滥伐现象制定了一些举措。例如健全立法，对乱砍滥伐行为加大处罚；运用高科技手段，加强对亚马孙雨林非法砍伐的监控等。此外，巴西也不断加强对雨林地区非法农牧业养殖的打击力度。然而，今年以来受经济下行压力影响，巴西非法砍伐雨林的情况有所增加。巴西国家空间研究所的数据显示，今年1—6月，巴西亚马孙地区的森林覆盖面积减少了3445平方公里，这一数据较去年同期增加了39％。

　　巴西地理学家乌吉达强调，毁坏森林对整个地表系统和大气系统的空气循环带来严重影响，动植物的多样性也会遭到严重破坏。乌吉达称，“刀耕火种”从长远看破坏了土壤的生命力，加快有机质的损耗，破坏维护环境平衡的微生物，大大减少了土壤的可耕种寿命。巴西气候学家诺布雷认为，亚马孙雨林是世界生物多样性最丰富的地区，亚马孙雨林的土壤中储存了1000亿至1200亿吨的碳。如果这些碳进入大气层，气候变化《巴黎协定》设定的将全球气温升幅控制在2摄氏度以内的目标几乎不可能实现。他同时警告称，如果亚马孙雨林20%至25%的生态系统被摧毁，将达到不可逆转的临界点，此后亚马孙雨林将变成大草原。他表示，如今亚马孙雨林已被毁15%至17%，距离临界点已不远了。一些环保组织称，亚马孙雨林的破坏会令世界上许多地方更加频繁地出现极端气温，一些地方四季交替现象也会消失。

　　博索纳罗表示，亚马孙雨林在生物多样性和自然资源课题上都是不可估量的财富，保护雨林是巴西的职责。巴西政府将采取措施，对破坏环境的犯罪行为“零容忍”。

　　（本报里约热内卢电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月05日 18 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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