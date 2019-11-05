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英国医疗体系陷入低效困境

本报驻英国记者  强  薇

2019年11月05日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，英国一项针对医生的年度调查显示，全科医生的平均预约等待时间首次超过两周，达到15天。在接受调查的901名全科医生中，超过1/5的人表示病人预约后例行等待时间超过三周。有英国媒体报道称，英国国民健康服务体系（NHS）遭遇了新的危机。

　　根据NHS年度患者调查结果，有31.7%的患者表示全科医生的电话难以接通。在2012年，这一数字只有19.2%。即便打通电话，病人被安排的就诊时间也往往不令人满意。调查还显示，在全科医生处进行预约的患者满意度从2012年的79.3%降低至今年的67.4%。

　　除了全科医生诊疗难，根据英国《每日邮报》的报道，目前有多达440万患者在排队等候诸如关节置换等常规却重要的手术，其中超过1000人等待时间已超过一年。

　　不仅是常规预约，英国的急救服务也饱受低效率困扰。今年年初，一名86岁的老年痴呆症患者玛丽·达菲在疗养院摔伤，救护车在将近两天后才抵达疗养院将她送医。去年4月，英国一名93岁的老人格拉迪斯·威廉姆斯在家摔断脊柱，在拨打急救电话12小时后才得到急诊医生的诊治，老人最终不治身亡。

　　NHS效率低下已非新鲜事。各项数据均显示，由于“持续的人员和床位压力”，今年以来医疗部门压力巨大，患者的满意程度急速下降。许多医院的急诊床位都已满员，不得不增加临时病床以应对不断增加的病人。

　　医护人员不断流失也持续困扰医疗体系。据英国《卫报》报道，英格兰地区全科医生人数从2018年3月的2.91万人下降到了如今的2.86万人。英国皇家护理学院院长帕特里夏·马奎斯表示，英格兰地区有1/10的护理岗位空缺。虽然英国政府宣布将采取措施，到2020年增加5000名全科医生，但全科医生的人数仍不断下降。

　　英国医疗资源紧张，部分缘于对高收入全科医生的税收规则。《每日邮报》报道称，如果全科医生的年收入超过11万英镑（1英镑约合9.08元人民币），他们需要缴纳的各项税收会大大增加。出于对这一“税收打击”的担忧，一些全科医生减少了看诊数量。

　　人口老龄化进一步加剧了医疗资源的紧张。如今，英国人民的平均预期寿命已比NHS初步建立时延长了13岁，越来越多的老年人受到糖尿病、心脏病和老年痴呆症等长期慢性疾病的影响。这些疾病需要长期护理，对护理人员提出更多需求。据统计，护理一位65岁以上老人的医疗成本是NHS平均护理成本的2.5倍。

　　尽管英国近年来不断增加对医疗体系的投入以改善效率，但收效甚微。一方面，政府投入的增长速度不及成本上涨速度。去年，英国宣布到2023年为NHS增加205亿英镑的预算，年均预算增长约3.4%。但英国财政研究所的研究显示，若要满足当前医疗需求并改善服务，年均预算至少需要增长4%。另一方面，医疗欺诈导致了投入资金的损失。据统计，欺诈行为造成了英国每年高达12.5亿英镑的资金损失。其中，患者商品、服务采购欺诈是最常见的类别，均造成每年超过2亿英镑流失。2017年，英国成立国家医疗服务体系反欺诈中心，以严厉打击欺诈行为。该中心主席休·弗里斯表示，欺诈行为已造成巨额资金漏洞，导致一线医疗护理资金缺失。

　　（本报伦敦电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年11月05日 18 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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