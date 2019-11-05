德国纽伦堡国际发明展关注创新

2019年德国纽伦堡国际发明展日前闭幕。今年展会共吸引来自全球29个国家和地区的企业和个人携800多项发明参展。

本次展会专门举办了创新论坛，吸引众多业界人士参加。德国机械制造商费斯托的机器人部门负责人多米尼克·博斯尔认为，随着人口结构变化和城市化发展，自动化、智能化、定制化领域的创新将不断涌现。

纽伦堡工商会创新和环境业务负责人罗伯特·施密特认为，能源转型、下一代汽车等领域与创新密切相关，他们积极配合并支持企业的创新活动。

纽伦堡国际发明展创立于1948年，迄今已有逾3万项发明创造通过展会走向大众。

（据新华社德国纽伦堡电 记者张毅荣）

新西兰著名高山步道将设警示牌

据新西兰环保部通告，从今年11月1日起，新西兰著名的汤加里罗国家公园高山步道将设置警示牌，以减少缺乏经验的游客徒步旅行的风险。

按照环保部的规定，在下列条件时，将设置警示牌，不建议游客当日穿越高山步道：当山区风速达到每小时65公里或以上时；当山区风速达到每小时50公里或以上，并伴有10毫米以上降雨时；当晴天体感温度降至零下10摄氏度以下时；当体感温度降至零摄氏度以下并伴有降雨时。

汤加里罗国家公园位于新西兰北岛中部，是世界自然和文化双遗产。据新西兰登山安全委员会调查，新西兰超10%的户外救援与这条步道有关，高居所有户外救援之首。

（据新华社惠灵顿电 记者郭磊）

新研究称麻疹病毒会让免疫系统“失忆”

美国《科学》杂志及其子刊近日公布的两项新研究显示，麻疹病毒会“删除”人体免疫系统的部分记忆，让感染者容易再次受到流感病毒、疱疹病毒和肺炎细菌等病原体的侵害。

《科学》杂志发布的研究显示，美国哈佛大学医学院与荷兰鹿特丹大学医学中心等机构研究人员分析了77名未接种疫苗的荷兰儿童患麻疹前后的血样。结果显示，麻疹病毒清除了这些儿童体内11%到73%的保护性抗体。这些抗体本可以“记住”此前感染过的病原体，以避免人体再次被感染。

《科学·免疫学》杂志发表的另一项独立研究也得出了相似结论。

（据新华社华盛顿电 记者周舟）

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)