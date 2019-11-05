中国更加开放 全球会更受益（进博会观察）

第二届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海举行。国家主席习近平将出席第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。接受本报记者采访的外国官员、参展商和专家学者表示，期待习近平主席在主旨演讲中继续传递不断扩大开放的中国声音，为维护全球自由贸易、完善全球经济治理、推动世界经济持续增长注入新的动力。

“中国坚定不移推动全方位对外开放，世界经济必将从中受益”

“习近平主席在首届进博会开幕式主旨演讲中，宣布一系列中国进一步扩大开放、保护外商投资的举措。过去一年来，我们看到各个层面都在积极落实这些举措，非常鼓舞人心。”美国陶氏公司亚太区总裁彭睿思表示，很期待在今年进博会上听到更多中国为推动经济高质量发展所采取的措施和计划。

“中国是世界经济发展的主要引擎。中国坚定不移推动全方位对外开放，世界经济必将从中受益。”瑞典医疗企业医科达执行副总裁约阿尼斯·帕纳焦泰利斯表示，贸易保护主义只会伤害全球经济，希望中国持续扩大开放、推动贸易投资自由化和便利化。

“在全球经济增长疲弱、贸易保护主义抬头之际，中国举办进博会向全球展示了进一步开放市场、促进公平贸易的决心与诚意，为维护全球多边贸易体制提振了信心。”新加坡国立大学商学院副教授傅强认为，中国进一步开放市场，将为各国和各国企业发展提供更多机遇。

“中国的稳定发展和对外开放政策维护了全球自由贸易体制，这对于巴西及其他经济体至关重要。”巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗认为，进博会对于巴西意义非凡，中国市场对高品质产品的需求不断增加，使巴西优质产品有更多机会进入中国家庭。

“中国作为必将坚定各方共同维护多边主义的信心”

“进博会是一个互利共赢的国际合作公共平台。第二届进博会规模更大、参与人数更多，体现了中国进一步扩大开放、与全世界共同发展的承诺和努力。”宜家中国区总裁安娜·库丽佳表示，宜家对中国市场的发展潜力及在中国的发展前景充满信心。

“进博会是中国主动向世界开放市场的重要举措，打造这样一个包容开放的合作平台，让我们感受到中国的广阔胸怀。”现代汽车（中国）投资有限公司常务柳昌昇表示，现代汽车愿为推动中国经济高质量发展作出自己的贡献。

“我们期待习近平主席在主旨演讲中继续传递不断扩大开放的中国声音。在单边主义和贸易保护主义抬头的背景下，中国作为必将坚定各方共同维护多边主义的信心。”第二届进博会墨西哥参展企业代表团团长，墨西哥外贸、投资和技术企业理事会亚太委员会主席李子文认为，举办进博会和共建“一带一路”倡议都是中国进一步扩大开放的重要体现。

“举办进博会凸显中国扩大开放的决心，期待习近平主席提出进一步深化对外合作的举措，让更多非洲国家搭上中国发展快车。”刚果民主共和国国家投资促进署计划与战略部主任皮埃尔·卡尼卡表示，刚果民主共和国矿产、森林、农业和水力资源丰富，刚中两国在经济技术、贸易、投资和基础设施建设等领域具有广阔合作前景。

“希望进一步展开合作，达成更多贸易成果”

“习近平主席在首届进博会主旨演讲中指出，中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。我对此非常认同。”白俄罗斯工商会企业展览策划公司经理叶甫根尼·维津斯基说，他去年参与组织了白俄罗斯企业参加进博会，今年企业报名更加踊跃，在不同展区共设立了七个展台，希望在去年成交额基础上实现翻番。

“举办进博会为拉美优质产品进入中国市场提供了巨大机遇。”联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会国际贸易司司长纳诺·穆尔德说，越来越多高品质、高附加值拉美产品正出口到中国，拉美地区中小企业与中国市场建立起了更多贸易联系。

“首届进博会取得了巨大成功，各参展方都希望进一步展开合作，达成更多贸易成果。”菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯表示，菲律宾在第二届进博会上的展台面积比去年增加了近一倍，从一个侧面印证菲律宾对进博会和菲中贸易的重视。

土耳其伊斯坦布尔化学品及化工产品出口商协会董事会主席阿迪尔·佩利斯特表示，中国是土耳其重要的出口市场，土耳其工商界把进博会视为推动更多土耳其产品进入亚太市场的重要平台。

“感谢中国敞开胸怀举办进博会”，埃及贸工部出口发展局局长谢里夫表示，埃及将抓住进博会的机遇，让更多埃及优质产品装进中国消费者的“购物车”，推动两国经贸关系进一步深入发展。

“进博会是非常重要的贸易平台，我国水产企业和其他企业都充满期待。”委内瑞拉水产出口商、虾业协会主席维亚米萨尔说，希望通过进博会扩大知名度，争取达成更多采购协议。

莫桑比克工业和贸易部常务秘书玛利亚·平托表示，进博会为莫桑比克产品扩大在中国市场的影响力，促进更加便捷和多样的经贸往来提供了重要机遇。

（本报记者牟宗琮、王芳、李锋、暨佩娟、陈尚文、王慧、王骁波、韩晓明、曲颂、刘文波、周小苑、林芮、李晓骁、赵益普、王传宝、黄培昭、张卫中、吕强）

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)