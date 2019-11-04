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新华国际时评：构建更加紧密的中国-东盟命运共同体

2019年11月04日16:13  来源：新华网
 

　　新华社曼谷11月4日电题：构建更加紧密的中国-东盟命运共同体

　　新华社记者林昊 淡然

　　第22次中国-东盟（10+1)领导人会议3日在泰国曼谷举行，双方就加强“一带一路”倡议与东盟互联互通规划对接等方面合作达成共识，为战略伙伴关系提质升级、携手建设更为紧密的中国-东盟命运共同体注入新动力。

　　一年前在新加坡，中国与东盟隆重纪念双方建立战略伙伴关系15周年，并通过《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》。一年来，中国与东盟就落实这一文件展开了全面合作，中国-东盟关系再上新台阶。

　　中方坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，愿将共建“一带一路”倡议同东盟整体及各国发展战略对接。在中国和东盟各国的共同努力下，“一带一路”在东盟继续落地生根、开花结果。

　　3日的会议发表《中国-东盟关于“一带一路”倡议同〈东盟互联互通总体规划2025〉对接合作的联合声明》，为地区经济发展繁荣夯基垒台，为双方共同推进“一带一路”合作注入新动力。马来西亚理工大学政治学教授阿兹米·哈桑认为，“一带一路”倡议有助于东盟实现互联互通规划愿景，进而推动一体化建设，实现共赢。

　　中国和东盟建立对话关系以来，给双方和地区都带来福祉。中国始终支持东盟在东亚合作中的中心地位。中国同东盟始终相互尊重、平等相待，通过对话协商妥善解决争议，维护地区和平稳定。双方坚定走共同发展道路，促进经贸合作在高水平上持续跃升；不断推动文明互鉴，夯实民意基础，促进民心相通。

　　中国连续10年成为东盟第一大贸易伙伴、东盟上升为中国第二大贸易伙伴、中国-东盟自贸区升级《议定书》对所有协定成员全面生效、双方共同推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判早日完成……中国和东盟国家共同维护多边主义和自由贸易，携手共同抵御风险，实现共同发展。

　　正如泰国总理巴育在接受新华社专访时所说，东盟与中国战略伙伴关系的发展历程证明，东盟与中国的关系是东盟与对话伙伴国之间最富有成果的关系，同时也是维护地区和平、稳定、繁荣与持续发展的重要支柱之一。

　　东亚的发展繁荣离不开南海的和平稳定。中国和东盟国家坚持南海问题“双轨思路”，全面有效落实《南海各方行为宣言》，南海形势总体向好，“南海行为准则”磋商正不断加速。事实一再证明，中国和东盟国家完全有能力将南海建设成为和平、友谊和合作之海，维护好本地区和平稳定和长治久安。

　　本次中国-东盟领导人会议释放出积极信号，人们期待，中国和东盟坚守战略伙伴关系定位，携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，进一步推动更高水平的东亚区域合作。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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