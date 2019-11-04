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专访：希望借进博会将锡兰茶进一步推向中国市场——访斯里兰卡茶叶制造商司迪生总经理阿莱克斯·戴维

2019年11月04日14:17  来源：新华网
 

　　新华社科伦坡11月4日电 专访：希望借进博会将锡兰茶进一步推向中国市场——访斯里兰卡茶叶制造商司迪生总经理阿莱克斯·戴维

　　新华社记者唐璐

　　“锡兰红茶在世界上非常流行。我们是第二次参加中国国际进口博览会，希望让更多中国消费者了解锡兰红茶。”斯里兰卡茶叶制造商司迪生公司总经理阿莱克斯·戴维日前对新华社记者如是说。

　　戴维说：“非常感谢中国举办进口博览会，让我们有机会向更多中国消费者普及锡兰红茶知识。只有教会他们正确冲泡锡兰红茶，完美地体验到锡兰红茶的美味，才能培育出更多消费者。”

　　近年来，有机食品的概念风靡世界，作为拥有斯里兰卡首家有机茶园认证的茶商，司迪生公司也计划把有机锡兰茶概念推广到中国市场。

　　“司迪生公司早在1984年就建立了有机茶园，在我们的茶园里只使用有机肥料。随着有机茶园的概念日益流行，全球对于有机茶的需求量不断增加。我们茶园的产品中有机茶的销路最好。”戴维表示。

　　据戴维介绍，到目前为止，司迪生公司已生产了近300吨有机茶，其中不仅有红茶，还包括绿茶以及其他各种手工有机茶。

　　戴维还带着记者参观了司迪生公司的茶包制造工厂。“这是我们5年前进口的一台茶包制造设备，平均每分钟可以制造180个茶包。”他向记者介绍说，工厂里所有茶包都要经过人工或机器的严格筛查，分量不足、茶包装订不符合要求、甚至茶叶包装袋上出现任何微小瑕疵，这样的产品都会被毫不客气地“剔除”。司迪生公司希望用严格的管理确保出产的每一包锡兰茶的高品质。

　　戴维说，司迪生公司每年生产的茶叶占斯里兰卡茶叶总产量的十分之一，对中国的出口量还有很大的提升空间。中国年轻人比较喜欢带有各种花果味的茶叶。“我们的茉莉绿茶、柠檬绿茶，百香果味茶等比较受中国消费者欢迎。我们对参加第二次进口博览会充满期待，希望能把我们的有机茶和更多锡兰茶品牌进一步推向中国市场。”

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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