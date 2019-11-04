新华社伦敦11月4日电 专访：“当今科研群体更加多元化”——访《自然》杂志首位女性总编辑玛格达莱娜·斯基珀

新华社记者张家伟 彭茜

“大自然的演出总是推陈出新，因为她无时无刻不吸纳着新的观点。” 正如1869年的这段创刊词所写，今年迈入150岁“高龄”的国际学术期刊《自然》见证了百年来科学革故鼎新的变化——科研体系变革、更多民众参与科学以及信息时代科研成果迅速跨国传播……

这一知名科学传播平台本身也随时代不断“进化”，其中就包括第一次由女性担任杂志总编辑一职。“《自然》一直在适应这些变化，或许让我出任总编辑也能说明这点。但我想最重要的是这反映了科研群体的深层变化，即更加多元化了。”该杂志首位女总编玛格达莱娜·斯基珀近日接受新华社记者专访时说。

斯基珀认为，如今科研群体的多元性已覆盖了性别、地理、种族、资历等。科学的参与者中有年轻学者、资深科学家，还不乏普通民众。比如农民参与农业科学研究，病患参与医学研究，这也是“公民科学”的一部分。

2018年，斯基珀履新为《自然》第8任总编辑，此前历任总编辑均为男性。这背后的趋势是近年来女性在科学中扮演的角色越来越被重视。在斯基珀看来，如今人们开始更多谈论女性对科学的贡献也算“珊珊来迟”了。

其实，女性很早就在科学发展史中留下了浓墨重彩的一笔，比如“世界第一位程序员”阿达·洛芙莱斯、苏格兰数学家玛丽·萨默维尔，只是长久以来她们的贡献并未获得同等认同。

斯基珀认为，谈论女性在科学中的角色，推而广之其实是科学界应有更多不同声音。“听取不同观点、用不同方式分析同一问题，能带来更好、更有意思以及更具创新性的解决方案。因此，多样性不仅仅体现于在科研中给予女性机会和支持，更体现在为所有未被充分代表的群体提供机会和支持。”

拥有英国剑桥大学遗传学博士学位的斯基珀也曾是一位扎根实验室的科学家，但她坦言期刊编辑工作更令她着迷，因为可以接触更多领域的有趣研究，恰好满足了她在科学上的好奇心。“在科研工作中，你必须专注于某个主题以解决问题，无暇关注其他领域的话题，但我在科学上的兴趣范围太广了。”她说。

她发现科研领域的另一个新变化是：跨学科的趋势越来越明显，不仅是学科间，还有学科内的边界也正在模糊。奇妙的是，这似乎又回到了科学诞生之初学科分支不明显的时代，但这恰恰有利于形成合力，解决当下全球面临的共同问题。

斯基珀的兴趣也不局限在科研成果本身，她还希望推动整个科研共同体的有益转向。上任后，她提出了未来要更关注大数据以及年轻研究人员的工作。

《自然》早年发表的一些重要论文，很多都只是一页纸的文字论述，没有数据和其他相关信息，如今这样的论文根本不可能发表。斯基珀说，现在很多科研成果都是基于丰富的数据分析，这就需要收集和展示大量数据。这对科学是一个非常好的赋能过程，也是为什么《自然》需要更关注这方面的趋势。

斯基珀还致力于帮助更多年轻科研人员成长，《自然》的年度“十大科学人物”甚至有20来岁的年轻学者上榜。“早年的科研体系层级明显，只有地位显赫的科学家才会被人们屡屡谈及。我们当然知道资历能够带来视野、成熟等重要品质，但我们也不能忽视年轻人的一些重要特质，比如魄力、敢于挑战以及用不同视角看待问题的意愿。”她说。

瞬息万变的信息社会也让年轻人更易在学术上获得机会。斯基珀回忆，自己幼时信息传递和沟通方式比较有限，而如今科研人员会用社交媒体等多种沟通方式快速交流想法，这也是她从年轻学者身上学到的“重要一课”。

未来，科学研究仍会面临许多重大挑战。斯基珀认为，最大的挑战之一是应对科学发现中的“错误传播”。“研究人员和出版机构需要更好地传播科学，让科学成果得到准确报道，帮助公众更好地理解科学。这并非易事，需要时间，需要研究人员、不同人群共同参与，而《自然》可以在其中扮演重要角色。”这位女主编说。

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