图一为在巴西彼得罗佩雷斯市中心的“水晶宫”， 北京京剧院演员侯美教当地民众如何摆身段。

新华社记者 金良快摄（资料照片）

图二为8月17日晚上，在山东青岛，两名小朋友在挑选小风车。

张进刚摄（人民视觉）

巴西希望中国加大投资力度（图一）

近日，巴西总统博索纳罗在对中国进行国事访问时表示，希望继续获得中国投资，增加对华农产品出口。

博索纳罗邀请中国参加巴西出售史上最大海上油气区块勘探许可权的投标。他强调：“那里不能没有中国。”邀请已被写在了访问期间签署的8份文件中的一个。拍卖会将于11月6日举行，参加此次拍卖的两家中国公司是隶属中国石油天然气集团公司（CNPC）的中国石油天然气勘探开发公司（CNODC）和中国海洋石油总公司（CNOOC）。

巴西总统发起了一场旨在吸引投资者将国有企业和基础设施部门私有化的大规模运动。其中，他指望能从油气田销售中获得至少500亿美元。中国是巴西第九大投资者，对基础设施建设和能源领域有着浓厚兴趣，因此，中国变得对博索纳罗政府来说更有魅力。“巴西需要中国，中国也需要巴西。巴西是一片机遇的海洋，我们希望与中国分享这些机遇。”博索纳罗用这些话结束了他对北京为期3天的访问。

——据俄罗斯卫星通讯社10月28日报道

华为去年申请专利超5000个

日本“专利结果”研究公司的数据显示，去年华为申请的专利数量超过世界上任何其他公司，但从技术的角度来看，高新专利的占比仍有待提高。

华为去年总共提交了5405份专利申请，是排名第二的日本三菱电机的两倍。华为申请的专利中，21％为高新专利。报告还指出，华为在其他中国公司中脱颖而出，成为最活跃的专利买家。在过去的一年里，华为购买了大约500个专利。

——据《日本经济新闻报》10月27日报道

北京复苏“夜间经济”（图二）

北京市政府在7月推出“夜间经济13条”（《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》），提出打造“夜京城”地标、推出深夜食堂、完善夜间公共交通服务、策划主题文化休闲活动等。“13条”出台后，效果开始显现。

在北京CBD商务区的中心地段，综合商业设施“世贸天阶”以北100多米的街道上可以看到“夜间经济”复苏的成效。道路两旁密密麻麻地排列着各式各样的店铺，从7月开始，大部分店铺的营业时间延长到深夜2时。

该片区域人口约196万，283家国内外知名企业聚集于此，其中纳税1亿元人民币以上的企业有147家。77%的消费者是居住在附近的商务人士，年龄集中在25至33岁，正是有活力的消费群体。

“夜间经济”还包括美容、购物、电影、KTV、业余培训、文化讲座等，国家博物馆也在周末延长至晚9时闭馆。在一项网络调查中，对于“如果博物馆或者美术馆在夜间开放的话，你会去吗？”的问题，88.9%的受访者表示“会去”。

——据日本《富士产经新闻》10月24日报道

中国数字媒体“圈粉”非洲

非洲数字技术快速发展，给中国的媒体公司提供了巨大发展机遇。中国媒体公司提供的数字产品在非洲广受欢迎。

“我们擅长社交”公司2019年的一份报告显示，全非洲共有4.37亿互联网用户。到2017年，社交媒体已经成为非洲新闻和信息的主要来源。

中国企业很快意识到移动新闻的巨大潜力。总部设在挪威的中国互联网公司欧朋，就开发了基于人工智能的新闻与短视频个性化推送平台“欧朋新闻”，其用户数在一年内从零飙升至2100万，在肯尼亚和尼日利亚大受欢迎。

娱乐是提高中国媒体公司软实力的另一个重要因素。在美国，字节跳动公司使TikTok成为2018年美国下载量最多的应用程序。在非洲，中国公司传易集团创建的非洲版短视频平台Vskit，用户数已超1000万。

——据美国石英财经网站10月30日报道

(责编：刘叶婷、燕勐)