上半年全球FDI数据发布 外交部:谁开放谁保守,一目了然

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美国国务卿蓬佩奥发表演讲，恶毒攻击中国共产党和中国政府，挑拨中国共产党同中国人民的关系，充分暴露政治偏见和阴暗心理。对此，我外交部发言人在本周例行记者会上进行了严正回应。此外，发言人还就中美经贸磋商第一阶段协议、中国政府设立欧洲事务特别代表、智利取消主办今年APEC会议、中澳关系、阿富汗人内部会议等备等受国际社会关注的一系列热点问题回答记者提问。

要以事实为依据，不能先入为主，也不能主观臆测。

——10月28日，被问及英国货车39人死亡相关问题时，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录如下：

问：有一些猜测，只是猜测，可能有疑似越南公民的遇难者持有伪造的中国证件，并有可能通过中国进入欧洲。中国政府是否有任何证据表明这一情况属实？中方是否直接同越南方面讨论过这一问题，或者越方是否向中方寻求更多信息？

答：刚才我已经介绍过了，截至目前，英国警方仍在对此案进行调查，仍然表示尚无法确认遇难者的国籍，他们也没有向中方提供更多的信息。

至于你说的所谓的“猜测”，我不知道这种“猜测”的依据是什么。我们也希望有关方面在关注这起事件的时候，要以事实为依据，不能先入为主，也不能主观臆测。

这里我愿指出，中国驻越南使馆也在同越南有关部门保持着密切的联系。

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