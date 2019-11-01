澳大利亚青年企业家孔睿阁：中国各个领域发展速度惊人

“中国各个领域都以惊人的速度发展着，科技方面变化尤为显著。盛达澳的目标是推出一项使世界更安全更有意义的服务，目标理念是在20分钟内对地球上任何地方发射的求救信号做出反应。运用这种技术真正意义上地改变世界，帮助有需要的人。”盛达澳董事总经理孔睿阁近日接受人民网专访时说道。

盛达澳集团（Sonder Australia）是一家为澳大利亚留学生，尤其是中国学生提供7天24小时全天候人身安全、福利和生活帮助与保障的服务公司，利用网络信息技术，确保留学生在出国前后均可得到学习、生活等多方面的安排和支持。

盛达澳手机APP上设有“与我同行”和“一键求助”等功能，通过内嵌的导航系统和追踪功能来实时监控和掌握用户的动向，以确保个人安全。如若用户偏离初始设置路线，或发出求救信号，盛达澳运营中心人员会根据用户的具体情况量身制定相应对策。

作为盛达澳的创始人之一，孔睿阁与中国有着密不可分的联系，其祖父是中国人，有四分之一的中国血统。2013年至2016年在澳大利亚驻香港领馆工作期间，他曾游历过中国多个城市。孔睿阁一直对留学生团体颇为关注，对参与实施的新科伦坡计划（New Colombo Plan）印象深刻。新科伦坡计划是由澳大利亚政府发起的一项标志性倡议，通过支持澳大利亚本科生到包括中国在内的亚太地区国家学习和实习，加强与地区的合作交流，为国家间经济、科技等领域合作提供人才支撑。

2016年，孔睿阁、马华瑞和白培德三名澳大利亚人共同创办盛达澳集团。近些年，越来越多的国际留学生赴澳学习，其中中国留学生占比例最大，超过30%。孔睿阁说，留学生身在异国他乡，因语言障碍和文化差异会面临一些困难，盛达澳为这些学生提供帮助和支持，让他们远在家乡的亲人安心。此外，盛达澳还为一些毕业于澳大利亚高校的中国留学生提供就业机会。“这些中国毕业生非常能够理解留学过程中可能遇到的困难，相同的语言和文化背景也使他们更容易与客户建立信任，他们为盛达澳创造了巨大的价值，公司也以他们为骄傲。”

盛达澳集团与中国教育机构的合作也十分密切。这些教育机构将学生从中国送到澳大利亚，但在澳大利亚没有办事处，盛达澳填补了这一空白，为他们提供高度关怀和支持。

孔睿阁表示，任何一个到海外的公民都是 “交流大使”，在世界各地包括澳大利亚留学的中国学生都代表着中国。中国留学生的成绩都比较优异，他们勤奋、上进，也把这种积极向上的态度带到了澳大利亚。中国留学生群体不仅为中澳搭建伙伴关系提供了广泛的平台，也为促进澳大利亚当地经济发展发挥了积极作用。

谈及中国近年来的发展时，孔睿阁充分肯定了中国的发展成果，他表示，中国经济、教育、科技等领域发展迅速，尤其是中国技术变革的速度令人惊叹。回想初次去中国时，他便对中国的经济发展、社会变革速度和规模感到惊讶。在孔睿阁看来，中国飞速发展的原因是多重的，重要的是得益于中国政府的正确方针和有效政策，包括对研发技术和创新需求的投资。庞大的市场规模和客户群体为产品提供了有效推广。中国学生前往澳大利亚及其他国家学习，学成归国后运用所学建设祖国。中国政府加强学术研究和发展的投资力度也促成了中国经济的惊人转变。

孔睿阁称，中国经济的日益开放对全球经济来说至关重要。中国是澳大利亚的重要贸易伙伴，中澳在经济、教育、文化等各个领域都有着密切的合作。他相信，澳大利亚在未来将继续与中国加强交流与合作，也将为世界各地学生提供一个安全稳定的学习目的地。（孙威）

(责编：燕勐、刘洁妍)