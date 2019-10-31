中国融入全球价值链 提升中小企业国际竞争力

人民网东莞 10月30日电 10月29-30日，由工业和信息化部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会和东莞市共同主办，以“优服务、促创新、提品质、创共赢”为主题的第八届中国中小企业创新服务大会在东莞市举行。

工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席并表示，中国经济发展离不开中小企业的贡献。新中国成立70年来，特别是改革开放40多年来，我国中小企业取得了举世瞩目的跨越式发展。主要表现在，一是发展实力显著增强。目前我国市场主体已逾1.1亿户，其中99%都是中小企业和个体商户。规上工业企业38万家，其中，工业中小企业占97.6%。二是创新能力大幅提高。中小企业创造了70%以上的技术成果。三是产业结构持续优化。通过持续推进企业技术改造、两化深度融合等措施，中小企业结构调整步伐加快。四是开放合作水平显著提升。走遍全球的中国制造，其价值的六成都是中小企业创造的。

广东省政协党组成员、副主席袁宝成表示，无论从广东，还是从全国范围来看，现代产业体系的背景正在发生显著变化，制造业向智能化、绿色化、服务化的发展正在加快，世界产业分工体系正在重塑，这对我们未来的中小企业发展提出了严峻挑战，同时也带来了大量机遇。袁宝成指出，期望通过本次中小企业创新服务大会，能对广东中小企业实体经济的高质量发展、科技成果的转化、信息化和工业化的深度融合以及制造业的智能化、绿色化、服务化等方面有所启迪和帮助，让广大中小企业做优做强。

广东省政府副秘书长任小铁表示，中小企业是最具有发展活力和创造力的群体，是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的重要力量，为广东经济社会持续平稳健康发展作出了重要贡献。广东省在全国率先成立由省政府主要领导任组长的促进中小企业(民营经济)发展工作领导小组，在全国率先出台“民营经济十条”“促进就业九条”“科技创新十二条”等一系列惠企政策。广东将紧紧抓住粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大机遇，促进全省中小企业、民营经济持续稳定健康发展，为把广东建设成为向世界展示的重要“窗口”和“示范区”作出更大贡献。

东莞市委副书记、市长肖亚非指出，改革开放以来，在东莞这块投资洼地、价值高地上，中小企业从无到有，从少到多，从弱到强。2018年，东莞市新增“小升规”工业企业2900多家，约占广东全省新增量的30%，占广东全省净增量的90%，全市规上工业企业数量突破1万家，排名全省第一。在广大中小企业的支撑带动下，今年前三季度，东莞经济发展快于全国全省平均水平，全市经济运行呈现出整体平稳、稳中有进的良好态势。

在中国中小企业“走出去”50人论坛上，中国人民大学经济学院教授彭丽红认为，全球价值链竞争呈现新格局。主要表现在，国际产业分工深化和拓展、中间品贸易飞速发展、产品生产跨多国的现象日益普遍、产品价值被多国分享等多方面。同时，全球价值链竞争也出现新变化，包括国际治理环境、技术、组织体系、竞争理念的变化等。在此环境下，中小企业发展面临机遇和挑战。彭丽红认为，企业应全方位提升适应变化的能力，要把以人为本、创新发展落到实践，要培育新的价值理念，要面向客户需求，聚焦刚性粘性，服务国家战略。

此间，还召开了中国工业互联网发展论坛、中国企业创新融资服务论坛、中国汽车创新服务峰会等活动。

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