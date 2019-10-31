新华国际时评：“脱欧”苦旅何时尽

新华社伦敦10月31日电 题：“脱欧”苦旅何时尽

新华社记者顾震球

10月31日，英国没有“脱欧”。这已是今年以来英国第三次“爽约”。

这一“脱欧”大限到来时，蓝底黄星的欧盟旗帜依旧在伦敦上空飘扬，从英吉利海峡到爱尔兰与英国北爱尔兰之间的边境地区，英欧人员往来与货物流通一切照旧。大多数英国人仍在焦虑中等待，没有人知道“脱欧”苦旅何处是尽头。

英国人没等来“脱欧”的万圣节，却要迎来12月12日提前大选。这将是英国近百年来首次在12月圣诞节前举行大选，也是英国近四年来第三次选举。提前大选是约翰逊政府为打破“脱欧”僵局开出的“新药方”，也是一场具有风险和不确定性的“政治赌博”。

如果保守党能在大选中赢得议会绝对多数，英国有望在明年1月31日前如期“脱欧”，但如果没有一个党派能在选举中获得绝对胜利，那么“脱欧”连续剧恐怕将要进入新一季。

显然，约翰逊首相本人对大选也没有十足的底气和信心。用他的话说，即将开始的选战将会“非常艰难”。在10月31日如期实现“脱欧”曾是约翰逊竞选首相时的口号，为了表明决心，他誓言“不脱欧，毋宁死”，一再表态绝不延迟“脱欧”，结果却不得不在现实面前低头，被迫向欧盟申请延期。反对派工党领导人科尔宾批评约翰逊在“脱欧”问题上食言。这一重挫显然不利于保守党选情。

与此同时，分裂的民意、政党间博弈乃至阴冷的天气等多重因素，都可能直接影响投票结果，也使“脱欧”前景越发迷茫。保守党一名前内阁高官说，大选“完全可能”产生又一个没有多数党的议会。

前首相特雷莎·梅的教训犹在眼前：2017年提前大选，初衷是为获得选民“更强授权”，为英欧“脱欧”谈判积累更广泛民意基础。结果事与愿违，保守党失去议会绝对多数，备受反对党掣肘，“步步惊心”，深陷“脱欧”泥潭。

有人将12月的选举称为“脱欧选举”，但这次选举的影响显然超越“脱欧”本身。说到底，“脱欧”是英国主动调试自身与欧洲和世界关系、重新校准自身全球定位的一次尝试，折射出西方治理危机与民主困境、民生与发展问题、民族国家与地区一体化适配难题等诸多深刻问题。

屈指算来，即便保守党赢得12月12日的大选，要在明年1月31日前实现“脱欧”，留下的时间也不多。大选能否助英国早日“脱欧”仍是未知数。也许，10月31日不是英国“脱欧”最后一次“爽约”。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)