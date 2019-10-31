新华社圣保罗10月30日电 专访：媒体交流助力金砖国家巩固合作——访巴西金融资讯集团总裁桑切斯

新华社记者宫若涵

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。巴西金融资讯集团总裁若泽·桑切斯认为，金砖国家加强合作，至关重要的是增进人民间的相互了解，而金砖各国媒体正是民心相通的“助力器”。

77岁的桑切斯相信媒体能够发挥加强金砖国家相互了解、深化全方位金砖合作的纽带作用。作为金砖国家媒体高端论坛的共同主席，他对将在圣保罗举办的第四届金砖国家媒体高端论坛寄予厚望。他在接受新华社记者专访时说：“金砖国家媒体高端论坛为我们提供了绝佳的机遇，令我们能够就各种信息进行交流、互通有无。”

金砖机制已经开启第二个“金色十年”。金砖国家合作的成功充分证明，不同社会制度可以相互包容，不同发展模式可以相互合作，不同价值文化可以相互交流。在桑切斯看来，多元化、多样性正是金砖国家之间的一大优势。各国有着不同的社会制度，这为金砖媒体提供了“绝妙的机会”，各国人民能够通过媒体报道发现彼此在政治、经济、文化等领域的亮点，分享成功的经验，实现互学互鉴。

桑切斯是多边主义的赞成者。面对逆全球化思潮抬头、保护主义负面效应日益显现的当今世界，桑切斯说：“通过金砖国家的多边主义交流，我们能够在经济、文化以及其他领域获益良多。由此，我们可以增加人民福祉，改善最贫困人口的生活。”

他表示，当今世界是全球化的世界，你中有我、我中有你，各个国家绝不应相互孤立，而应该促进相互交融。媒体应把握机遇，为推动建设开放型世界经济、完善全球治理体系发挥自己的作用。

桑切斯强调，金砖国家应该秉持开放合作、互利共赢的精神，“进一步加深多边主义交流与合作，在各国之间搭建起全方位互联互通的桥梁”。

巴西金融资讯集团成立于1972年，是为巴西金融和农业综合市场提供即时新闻的重要新闻机构。

第四届金砖国家媒体高端论坛将于10月31日举行。自2015年创办以来，金砖国家媒体高端论坛机制为金砖国家媒体提供了良好的交流合作平台，已成为金砖国家人文交流合作的重要组成部分。

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