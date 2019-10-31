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乌克兰总统：将制定国家战略和平解决东部地区问题

2019年10月31日13:12  来源：新华网
 

　　新华社基辅10月30日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基30日表示，对于乌东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）问题，乌克兰将制定国家战略，从四个方面寻求顿巴斯问题的和平解决。

　　泽连斯基当天在顿涅茨克州马里乌波尔市出席“统一论坛”时作出上述表态。

　　泽连斯基说，顿巴斯问题的国家战略主要包括四个方面：首先是坚持公开和透明，向社会解释解决顿巴斯问题的具体步骤和正确方式，并开展大规模全国对话；其次是要争取共识，找到一个让大多数人接受的选择；第三是要采取务实态度，认为可以通过武力轻松夺回领土的想法是错误的；第四是要加强国家执行能力，否则国家战略不会得到有效落实。

　　泽连斯基表示，和平解决顿巴斯问题将经历停火、人民和解和领土再统一三个阶段：关于停火，指结束激烈冲突，希望这一目标能在不远的将来实现；关于人民和解，这一阶段将会如同“神经外科手术”般异常复杂和敏感；关于领土再统一，就是要诉诸切实行动，而不能停留在一纸协议里。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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