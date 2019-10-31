原标题：“魅力北京”周播节目落地启动仪式在布达佩斯举行

新华社布达佩斯10月30日电（记者袁亮）“魅力北京”周播节目落地启动仪式暨北京2022年冬奥会、冬残奥会推介会30日在匈牙利首都布达佩斯举行。

“魅力北京”是北京市在海外推广的品牌项目。此次活动由北京市人民政府新闻办公室、北京冬奥组委新闻宣传部联合主办，匈牙利D1电视台承办。

根据协议，从11月2日起，“魅力北京”周播节目将在匈牙利D1电视台每周六晚的黄金时段播出，持续一年，内容涵盖北京的文化艺术、经济发展、城市建设、人文生活以及北京冬奥会等。此前，匈牙利D1电视台已播出“北京之夜”周播节目。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任徐和建在致辞时说，持续加强中国与匈牙利、北京与布达佩斯在媒体、文化、体育等领域的交流与合作，符合双方的共同利益，有助于中匈关系持续健康发展。

匈牙利D1电视台副台长奥劳迪·伯蒂表示，“北京之夜”周播节目在D1电视台播出后，许多观众跟电视台联系，希望能播出更多有关北京及中国的节目。此次启动播出 “魅力北京”周播节目希望能满足观众的期待。

北京冬奥组委文化活动部副部长高天向出席活动的各界嘉宾详细介绍了有关北京2022年冬奥会、冬残奥会的吉祥物、比赛项目、场馆规划等情况。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)