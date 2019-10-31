《习近平谈治国理政》葡文巴西版首发式在圣保罗举行

新华社圣保罗10月29日电 （记者高春雨）《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式29日在巴西最大城市圣保罗开拓者宫举行。

中共中央宣传部副部长梁言顺、中国驻圣保罗总领事陈佩洁、巴西圣保罗州州长若昂·多里亚等260余名中外来宾出席活动。

梁言顺在致辞中表示，《习近平谈治国理政》生动记录了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容，蕴含着对中国道路的阐释、对中国奇迹的解码、对解决人类面临共同问题的智慧。其思想精华主要体现在坚持人民至上的人民观、高质量发展的发展观、将改革进行到底的全面改革观、文明交流互鉴的文明观、共商共建共享的全球治理观等方面。这本书的出版发行为中巴加强治国理政经验交流、开启两国关系发展新征程注入新动能。

陈佩洁在致辞中说，这本书体现了丰富的外交与国际关系思想，全面展现了中国作为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者为维护世界和平稳定、促进人类进步发展贡献的智慧和方案。巴西读者通过此书可以更好地理解中国对世界及国际事务的看法和主张，了解中国的外交政策和实践。

多里亚在致辞中表示，中国在国家治理和经济建设方面有很多地方值得包括巴西在内的国家学习。他希望巴方民众能好好阅读《习近平谈治国理政》葡文版，并从中汲取中国的宝贵经验，凝聚战胜发展道路上各种挑战的力量。

首发式上，双方嘉宾共同为新书揭幕，中方向巴方嘉宾赠送了新书。中巴学术界、翻译界、出版界代表围绕两国关系发展、中巴治国理政经验等进行了交流研讨。

本次活动由中国国务院新闻办公室、中国驻巴西大使馆、中国外文局、中国驻圣保罗总领馆主办，是11月将在巴西举行的金砖国家领导人第十一次会晤的重要配套活动之一。

28日，2019金砖国家治国理政研讨会和“逐梦巴西·中巴足球嘉年华”两场活动在巴西里约热内卢举行。

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