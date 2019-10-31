中国是维护国际秩序中流砥柱（新时代的中国与世界·梦想篇⑨）

在利比里亚格林维尔一座村庄，中国维和警察防暴队队员询问近期治安等情况。

新华社记者 孙瑞博摄

当今世界，正处于百年未有之大变局，全球治理体系和国际秩序变革加速推进。同时，世界面临的不稳定性不确定性日益突出，单边主义、保护主义、民粹主义对国际秩序造成严重冲击。如何维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序，维护世界和平与发展？

《新时代的中国与世界》白皮书给出坚定回答：“国际社会应坚定地团结起来，坚决推进国际关系民主化，坚决维护人类赖以生存和发展的道德和法治规范，坚决维护国际公平和正义。”

维护权威：力挺联合国核心地位

“联合国在当代全球治理体系中处于核心地位”，白皮书指出，维护联合国的权威与作用，就是维护国际社会共同利益和各国合法利益，就是维护全人类的美好未来。为此，中国一直不懈努力。

2015年9月，中国国家主席习近平在纽约联合国总部出席第70届联合国大会一般性辩论并发表题为《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体》的重要讲话。

这次重要讲话让第73届联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨记忆至今。她直言，世界格局发生巨大变化，各国应鼎力维护联合国这一国际合作与治理的主要平台。中国领导人对多边主义一贯且强有力的支持，对联合国来说无疑是一场“久旱后的及时雨”。习近平主席讲话中有关多边主义的阐述也是对联合国成立原则最好的诠释。

中国有表态，更有行动。自今年起，中国超越日本成为联合国第二大会费出资国，承担起约12%的会费比重，并于上半年足额缴清今年会费。中国还是维和经费第二大出资国及安理会常任理事国中派遣维和军事人员最多的国家。同时，中国积极加入新的联合国维和能力待命机制，建立8000人规模的维和待命部队。

联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克曾在今年上半年的一次新闻发布会上，特别向中国足额缴纳2019年会费表达感谢。联合国副秘书长阿图尔·哈雷认为，中国已成为联合国维和行动中关键且重要的一员。

“除了在会费和维和等方面给予联合国支持之外，习近平主席还在2015年宣布，中国设立为期10年、总额10亿美元的中国与联合国和平发展基金。同时，在落实2030年可持续发展议程、推动两性平等等联合国诸多重要问题上，中国也一直是一名积极的参与者与支持者，发挥了突出作用。”外交学院外交学系副教授牛仲君在接受本报记者采访时说。

北京师范大学政府管理学院副教授王磊也向本报记者分析称，新时代的中国奋发有为，坚定维护以联合国为核心的国际体系，成为现行国际秩序的坚定维护者、积极贡献者和建设性改革者。“中国努力体现在多个方面，一是坚定维护和平与发展的时代主题，领航国际社会发展根本方向；二是为世界提供更加丰富的国际公共产品；三是积极参与引领全球治理体系改革和建设，推动现行国际体系朝着更加公正、公平、合理与可持续的方向发展。”

捍卫多边：建设开放型世界经济

近年来，国际局势风云诡谲，单边主义、保护主义逆风再起，给国际贸易乃至全球经济带来严峻挑战。对此，中国坚定捍卫多边主义和国际贸易规则，从未动摇。如白皮书所言：“以世界贸易组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，为推动全球贸易发展、建设开放型世界经济、增进各国人民福祉发挥了中流砥柱作用。”

“中国在维护多边贸易体制、建设开放型世界经济方面的作用日益凸显，越来越成为国际社会的聚焦所在和信心来源。”王磊指出，近年来，中国高举开放合作的大旗，不仅在世贸组织、二十国集团等多边场合坚决捍卫多边主义和全球经济治理的基本原则，而且采取一系列主动扩大开放的举措，切实践行建设开放型世界经济的理念。

瑞士常驻世贸组织代表团大使狄迪尔·查博维引述中国于2018年发布的《中国与世界贸易组织》白皮书相关内容称，从加入世贸组织到共建“一带一路”，中国开放胸襟、拥抱世界，为促进世界经济贸易发展、增加全球民众福祉作出了重大贡献，成为世界经济的主要稳定器和动力源。“无法想象，若没有中国的积极参与，当今世界的多边合作会怎样？对世贸组织来说尤其如此。”

美国华盛顿智库中美研究中心高级研究员索拉布·古普塔也对中国加入世贸组织以来的表现给予盛赞，称中国不但在世贸组织内部起到了积极促进多边贸易体制的作用，而且对全球经济增长作出重要贡献，这些都雄辩地证明了中国改革开放的优势和多边主义的好处。

与此同时，作为世界最大的发展中国家，中国还重视维护世贸组织内发展中成员的合法权益和发展空间，所作贡献得到普遍认可。

“中国坚决维护多边贸易体制的权威性和有效性，主动连续大幅降低进口关税税率，采取一系列贸易便利化举措。”巴基斯坦常驻世贸组织代表团大使赛义德·塔齐尔·沙阿指出，中国还帮助其他发展中国家加入世贸组织，在南南合作中提供大量技术援助。

“中国以自身发展为其他发展中国家提供了可以借鉴的成功经验，真诚欢迎广大发展中成员搭乘中国发展的快车和便车，坚定地在国际多边舞台做广大发展中国家的代表。”王磊认为，这些中国努力影响深远。

履行公约：彰显负责任大国贡献

中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，包括维护在联合国框架内签署的一系列国际公约。白皮书指出：“《巴黎气候变化协定》《核安全公约》《不扩散核武器条约》等国际公约，基于各方共识形成，符合世界各国利益，各缔约方都应严格履行，不能合则用、不合则弃。”

“进入新时代，中国秉持‘大国就要有大国的样子’的理念，不仅积极促成、主动签署并坚定维护《巴黎气候变化协定》等国际公约，而且在公约规定的责任清单之外，坚持以更高标准主动提出自主要求，彰显负责任大国的贡献。”王磊说。

今年9月，中国国家主席习近平特别代表、国务委员兼外交部长王毅在联合国总部出席联合国气候行动峰会时表示，中国将认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，如期实现提交的自主贡献目标。对此，路透社报道称，中国将在2020年后为气候变化工作注入新的动力，并借助“一带一路”倡议来加强在应对全球气候变暖领域的合作。

同月，中国政府发表第一部核安全白皮书——《中国的核安全》，全面阐明中国推进全球核安全治理进程的决心和行动。在英国剑桥大学核能领域专家托尼·鲁尔斯通看来，这部白皮书的发表是一个重要事件，展示了中国正致力于建设一个独立且开放的安全法规体系。俄罗斯能源和安全中心主任安东·赫洛普科夫相信，中国会与世界各国一起努力，参照国际原子能机构的安全标准，进一步提升核安全。

“中国倡导构建新型国际关系和构建人类命运共同体等重要理念，也都体现出中国愿意在遵守国际公约、维护国际秩序等方面承担责任。”牛仲君指出，中国维护国际公约，就是在推动建立和平、稳定、公正、合理的国际新秩序。

美国前驻华大使芮效俭也认为，从某种意义上来说，中国实际上已成为现有国际秩序的捍卫者。

“中国维护重要国际公约具有多重意义，一是有利于维护现行国际体系和国际秩序的稳定与安全，二是为支持多边主义、和平主义、国际主义的力量注入强大信心，三是以实际行动驳斥所谓的‘修昔底德陷阱’论调。在百年未有之大变局下，中国为维护世界和平与发展的时代主题和构建人类命运共同体的历史使命提供了强有力保障。”王磊说。

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