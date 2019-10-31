美联储宣布今年内第三次降息

新华社华盛顿10月30日电（记者高攀 熊茂伶）美国联邦储备委员会30日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.5%至1.75%的水平。这是美联储今年以来第三次降息，符合市场预期。

10月30日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在新闻发布会上讲话。 新华社发 (沈霆 摄)

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，9月份以来的信息显示，美国经济活动保持温和扩张，家庭支出增长强劲，但企业固定资产投资和出口仍然疲软。美国整体通胀率和剔除食品和能源价格后的核心通胀率仍低于2%的目标。

声明说，考虑到全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力，美联储决定降息，但美国经济前景仍面临不确定性。美联储在评估合适利率路径的同时，将继续观察未来形势对美国经济前景的影响。

美联储主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示，目前美联储的货币政策立场可能是合适的，但如果未来经济数据导致美联储对美国经济前景评估出现实质性变化，美联储将采取相应行动。

美国商务部日前公布的首次预估数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长1.9%，低于第一季度3.1%和第二季度2%的增速。

今年7月31日，美联储宣布2008年12月以来的首次降息，将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平。9月18日，美联储再次宣布下调联邦基金利率25个基点到1.75%至2%的水平。

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