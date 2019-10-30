原标题：好看又好玩儿 传统非遗亮相中国国际时装周

光明网讯（记者 赵艳艳）提到国际时装周，你最先想到的是什么？T台？潮牌？俊男靓女？然而，10月27日上午，一群平均年龄60岁以上、身着满绣旗袍的中国大妈亮相WPMMC纳兰红高订专场大秀现场，打破了人们的这一固有印象。

“今天这场走秀，它没有用一些靓丽的模特，都是用的我们生活中的一些普通人来走秀，我觉得非常好。”故宫博物院党委书记都海江说到。大秀当天，55位已退休的大妈身着各色的满绣旗袍，自信的行走在镁光灯下，着实惊艳了现场观众的目光。

“我们不是专业模特，就是已经退休的一群人。”展板前，模特高秀丽捧着“纳兰红专属模特”的证书和家人合影。“以前机会比较少，我们都是自己组织活动，但是近几年邀请我们的机构越来越多了，而且都是和非遗啊、民族啊相关的。”高秀丽说，近些年她走了非常多的旗袍秀，但又不是那种一看就觉得离人们生活特别远的旗袍，“都是那种人们一看，觉得说‘诶，感觉我也能穿’的那种旗袍。而且上面还都有什么满绣啊、苏绣啊这些非遗元素，我们就感觉在丰富我们业余生活的同时，也传播了我们中国的文化，特别好。”

“在国际舞台上融入更多地中国的民族元素、非遗元素，这是现在服装设计的一个大趋势。”来自北京服装学院的唐玮婷和杨霄告诉光明网记者。作为设计专业的学生，她们从学校老师那里搞到了今天的票后，便马不停蹄地赶到了秀场。“一般我们说到‘高定’都觉得特别时尚、特别高级，今天这场秀则是把‘满绣’这种国家级的非遗，和‘旗袍’这种中国传统服饰，还有‘高定’这种非常高级的玩法儿，做了一个结合，而且结合的非常成功，我觉得作为一个服装设计专业的学生，我也有很大的收获。”

精致的盘扣，纤细的腰身，优雅的裙摆，摇曳的耳环……每一件呈现在T台上的作品都或多或少的蕴含了满绣的元素。“‘满绣’作为满族特色的非物质文化遗产，同时也是国家级的非物质文化遗产，她已经有800多年的历史了。”纳兰红创始人刘思彤告诉记者。“我就想着这么有文化底蕴的一种艺术，我们不能只让她躺在博物馆里供人瞻仰，应该让她走进我们的生活，和我们的生活结合起来。”

作为国家级非物质文化遗产代表性项目满绣黑龙江省级代表性传承人，刘思彤始终致力于弘扬满绣文化，用丝丝彩线绣出时代新风，用针线讲述满绣故事，每一针都仿佛是一种情感和文化的寄托。一根细小的钢针，穿连起红、黄、蓝、白等各色丝线，一气呵成，织绣出精美的图案，穿针引线之间展现出华丽别致的艺术风格，蕴含了匠人们精工细作勇于探索的创新精神。

“除了今天的满绣，还有苏绣、蜀锦、苗族刺绣、黔东南刺绣等等，很多中国特有的非遗元素已经被陆续地搬上了不同国际时装周的舞台，而且反响都特别好。”世界职业时尚模特大赛组织中国区主席张玲表示，在贵州举办的“百年非遗文化传承大秀”上，各种非遗元素的集中展示一度震惊了前来看秀的国外时尚界人士。未来，中国的非遗传承人和设计师会带着中国的非遗文化走到世界各地的时装周，让世界了解中国、关注中国、爱上中国。

除了对外传播，还有对内传播。刘思彤表示，近年来，随着我国文化遗产保护力度的加大，传统手工艺得以振兴，融入市场、融入生活。非遗已经不仅是一件件体现文化传统的产品或作品，不仅是放在博物馆里供人参观，而是通过展示、交流、传播、推广的平台，引导广大群众近距离接触、认识、体验非遗，引领更多社会主体加强对“非遗”的创造性转化、创新性发展，探索“非遗”与文化产业融合发展的新方法、新途径、新机制，加快推动非遗更好地融入生活，丰富、滋养人民群众精神生活的同时，为地方文化产业发展注入不竭动能和源头活水。

“非遗就应该是老百姓可见、可参与的。”刘思彤说，让老百姓了解非遗，感受非遗，让孩子接触非遗，在他们幼小的心灵中播下非遗的种子，让每个人参与进来，一起携手，才能让“非遗走进生活”延续下去；才能让“非遗”活起来、动起来、火起来，才能让传统工艺真正得以延续。

“中华文化延续着我们国家的民族精神和血脉，既需要薪火相传、代代守护，也需要与时俱进、推陈出新。传承非遗文化，希望有更多的人加入我们。”

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