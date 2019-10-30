美英批评中国的涉疆政策 外交部:反华表演遭到可耻失败

人民网北京10月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

应马达加斯加共和国政府、纳米比亚共和国政府、加纳共和国政府邀请，国务院副总理孙春兰将于11月4日至13日对上述三国进行正式友好访问。

问：据报道，一名美国政府高官称，中美第一阶段经贸协议可能无法如预期的那样，在中美元首智利会晤时签署，但这并不意味着协议破裂。中方是否预期在智利APEC领导人非正式会议期间签署第一阶段协议？

答：关于中美经贸磋商的具体情况和进展，建议你向主管部门询问。

我这里可以再重申一下我们的原则立场，关于中美经贸问题，在不久前结束的第13轮高级别磋商中，中美双方在部分协议磋商上取得实质性进展。25日，双方牵头人进行了通话，同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间两国工作层将持续抓紧磋商。我们希望双方能在相互尊重、平等互利的基础上找到妥善解决经贸问题的办法。

问：我们注意到，近日，经济与合作发展组织发布数据显示，2019年上半年全球外国直接投资较2018年下半年下降了20%。其中，流入美国的外国直接投资下降超过25%，但流入中国的外国直接投资却增加了5%。你对此有何评论？

答：我注意到了经合组织发布的这组数据，我想它很能反映一些实际问题。

第一，数据显示，2019年上半年全球外国直接投资环比下降。这再次说明，当前全球投资环境有所恶化。我想大家都明白，这其中保护主义、单边主义是最大的制约因素。

第二，今年上半年，流入美国的外国直接投资大幅下降，流入中国的却不降反升。这再次说明，是谁在日益开放，是谁在日趋保守。我想这是一目了然的。

再过几天，第二届中国国际进口博览会将在上海举行。截至目前，共有63个国家将来华参加国家展，来自150多个国家和地区的3000多家企业将参加企业展。特别值得一提的是，参展的美国企业数量达到192家，比去年增长18%，美方参展面积达4.75万平方米，居各参展国首位。

这再次说明，包括美国企业在内的各国企业均看好中国经济前景，看好中国市场潜力，愿意继续投资中国，愿意继续与中方深化合作。

我想我们应该去问一问那些参展的美国企业，他们愿不愿意撤出中国，答不答应所谓的中美“脱钩”。

我愿重申，中国改革的步伐只会越来越快，开放的大门只会越来越大。我们呼吁国际社会携手合作，共同抵制单边主义和保护主义，为各国投资者提供更加公平、公正、可预期的环境，创造更多发展机遇，共同促进全球贸易投资自由化与便利化，共同构建开放型世界经济。

问：据报道，29日，阿根廷常驻维也纳代表格罗西赢得国际原子能机构总干事选举。中方对此有何评论？

答：中方祝贺阿根廷驻维也纳代表格罗西大使赢得国际原子能机构总干事选举。国际原子能机构是核领域最具普遍性和权威性的政府间国际组织，承担着促进和平利用核能、防止核武器扩散等重要职能。中方希望格罗西大使带领国际原子能机构以客观、公正和专业的精神履行好职责，更好应对全球安全与发展挑战。中方愿继续深化与国际原子能机构的务实合作，为增进国际和平与安全、促进世界可持续发展共同作出努力。

问：澳大利亚前驻华大使芮捷锐近日在《澳金融评论报》刊文评论称，当前澳安全情报系统以“中国威胁论”主导对华政策，将中澳关系陷入僵冷视作功劳，使澳政府在多个涉华问题中决策失当。搞“麦克风外交”只会损害澳国家利益。他主张，“是时候让外交官重新主导澳对华政策了”。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。一段时间来，澳大利亚国内不少有识之士从澳国家和人民利益出发，对澳对华政策进行反思，从各自角度就如何改善对华关系提出了意见和建议。这些客观、理性的声音值得澳大利亚政府思考。

中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系，符合两国人民根本利益。希望澳方真正吸取中澳关系近年来经历波折的教训，客观、理性、公正地看待中国和中澳关系，坚持相互尊重、平等相待，采取实际举措增进互信、拓展合作、管控分歧，推动两国关系健康稳定向前发展。

问：据报道，昨日，澳大利亚外长佩恩发表强硬涉华评论称，澳将持续向中国提出人权问题。中方是否对其言论表示反对或感到不满？

答：我们注意到澳外长在有关演讲中积极评价中国发展和中澳关系，表示愿同中方发展全面战略伙伴关系，妥善管控分歧，我们对此表示赞赏。但她在同一场合也罔顾事实，出于政治需要拿所谓的涉疆问题说事，这样做很不好，也无益于两国关系的改善和发展。中方已就此向澳方提出严正交涉，指出她的这一做法很不合适。

中方多次表明，一个健康稳定的中澳关系符合两国的根本利益。我们希望澳方反思和吸取一段时间来中澳关系经历波折的教训，与中方相向而行，不要干进一步、退两步的事。

另外，刚才记者提问时提到澳大利亚有关人士发表文章中的观点，值得澳大利亚政府认真对待。

问：美国、英国等一些国家在联合国大会第三委员会与消除种族歧视委员会互动对话时发表共同发言，批评中国的涉疆政策。我们也注意到，很多发展中国家发表共同发言支持中方涉疆问题立场，反对西方国家的言论。中方有何评论？

答：10月29日，在第74届联大三委同联合国消除种族歧视委员会举行的互动对话会上，美国、英国等少数西方国家，就涉疆问题攻击诬蔑中方。当场有60多个国家踊跃发言，支持中方在涉疆问题上的立场，称赞中国巨大人权进步和治疆政策，反对借人权问题干涉中国内政。少数西方国家的反华表演遭到可耻失败。

新疆维吾尔自治区依法采取的设立职业技能教育培训中心等一系列预防和打击恐怖主义和去极端化举措，极大扭转了新疆的安全形势。三年来，新疆没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升，人民的生命权、健康权和发展权也都得到大幅提升。正如数十个国家在共同发言和单独发言中指出，中国在新疆采取的举措有效保障了各族人民基本人权，维护了当地安全稳定。我们敦促美英等国家不要颠倒黑白，不要站在事实的对立面上。

今年3月，伊斯兰合作组织外长理事会通过报告，赞赏中国为关怀穆斯林群众所作努力。今年7月，50余国常驻日内瓦代表联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，赞赏中国在反恐和去极端化工作中尊重和保障人权。这次60多个国家发言支持中方立场，发出压倒性的正义声音，同少数国家歪曲事实、无端指责中国形成鲜明对照。这充分反映了人心向背，说明攻击抹黑中国不得人心，完全是徒劳的。

大家都知道，美、英等国的人权记录并不光彩。他们根本没有资格对其他国家指手画脚，他们应该做的是好好反省一下自己。我们奉劝他们尽早收起“维护人权”的假面具，停止在人权问题上搞政治化和双重标准，停止以人权为借口干涉他国内政，要认清形势，顺应潮流，真正为国际人权事业健康发展做些好事和实事。

问：据了解，近日，一个美国纽约的管弦乐团计划来华演出，乐团中有三名韩国籍音乐家被拒签，导致乐团取消此次演出。该乐团称拒签原因是2016年的“萨德”问题。中方对此有何评论？

答：我不了解你说的情况，但我想这只是一起孤立的签证个案。

我这里有一组数据，2018年，中韩两国人员往来近950万人次，其中，韩国来华人次419.3万。如果像有人说的那样，我们因为“萨德”的问题拒绝给韩国人发签证，那去年这几百万人是怎么来的？

问：在联合国大会第三委员会与消除种族歧视委员会互动对话会后，英美德三国常驻联合国代表在联合国出席了一场记者会，德国常驻联合国代表称，当务之急是要让联合国人权高专不受限制地访问新疆，并进入所有教陪中心，不能理解中方为何反对这样的访问。中方对此有何回应？

答：刚才我已经非常全面的阐述了中方在涉疆问题上的立场，这里就不重复了。

至于你提到的去新疆访问的问题，我们多次说过，一段时间以来，我们邀请了各国外交官、记者、宗教人士参观访问新疆。这些人参观访问之后表示，他们看到的、听到的情况与西方媒体、包括一些西方国家所称的情况完全不一样。事实上，中方多次向联合国人权高专发出过邀请，也一直同联合国方面保持着沟通。

美、英等国一方面说中方要允许联合国官员去新疆访问，另一方面却对访问新疆的联合国官员进行施压和干扰，这种做法很不合适，这背后也有着不可告人的政治目的。

新疆是开放的地区，我们欢迎各国记者、官员等去参观访问，希望他们能了解新疆的实际情况。当然，有关参观访问要遵守中国法律，要与中方进行充分沟通，有时也要履行必要手续。

问：你能否提供关于将在北京举行的阿富汗人内部会议的更多信息？此次会议什么时候召开？

答：我昨天回答过你这个问题吧？（记者点头）

我今天的答案和昨天的一样。需要我重复一遍吗？（记者笑）

如果有消息，我们会适时发布。

问：据报道，昨天，一架中国军机飞入韩国防空识别区，这是中国军机第25次飞入韩国防空识别区，这样做的原因是什么？与过去不同的是，中方军机此次进入韩防空识别区前，对韩方回应了飞行信息。这么做的原因和背景是什么？

答：我能告诉你的是，航空识别区不是领空。

至于你提到的中国军机有关飞行活动的情况，建议你向国防部询问，他们明天就有记者会。

(责编：崔越、杨牧)