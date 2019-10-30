欧洲中央银行掌门交接 拉加德面临严峻挑战

欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉28日发表告别演讲，敦促欧元区国家同心协力，提振经济。

分析师认为，他的继任者、国际货币基金组织(IMF)前总裁克里斯蒂娜·拉加德面临紧迫任务，需弥合欧洲央行决策层关联货币刺激政策的分歧。

【呼吁团结】

德拉吉呼吁，针对经济增长放缓，欧元区各国政府应采取必要措施，鼓励投资和消费。他说，这是需要成员国团结的时候。

法新社报道，这一呼吁主要针对德国，即欧洲最大经济体。德国对欧洲央行的超宽松货币政策多有批评，德国银行家认为前所未有的低利率损害德国储户利益。

欧洲央行今年9月宣布降息、重新启动购债计划等一揽子货币宽松新举措。这一举措招致部分成员国批评，央行内部同样有分歧。

业内人士担忧，2009年债务危机以来，欧元区施行宽松货币政策多年，央行“放水”太狠，经济刺激措施边际效益递减，副作用却在增加。

【光荣卸任】

就德拉吉8年任期的表现，德国总理安格拉·默克尔和法国总统埃马纽埃尔·马克龙赞赏有加。

德拉吉现年72岁，曾任意大利中央银行行长，2011年掌舵欧洲央行行长，在帮助欧元区国家渡过主权债务危机方面发挥重要作用。他的名言是“不惜一切代价”拯救欧元。

默克尔说，德拉吉“引领欧元穿越波涛汹涌的海浪”。

马克龙称赞德拉吉勇于面对质疑之声，维护“欧洲梦”。他说，现在该由欧元区各国领导人“不惜一切代价”维护欧元。

【“尴尬时刻”】

拉加德定于11月1日正式接任欧洲央行行长，成为这一机构的首名女掌门。

法新社报道，欧元区当前经济挑战严峻，欧洲央行内部就货币刺激政策分歧严重，拉加德的就任时机有些“尴尬”。

一方面，欧元区经济数据即将发布，预期显示欧元区自2013年以来的最差经济表现，通货膨胀率将想对于欧洲央行目标进一步下滑，打击欧元区维持价格稳定的信心。

另一方面，欧洲央行货币政策空间有限，多国对进一步宽松的厌恶情绪高涨。

荷兰商业银行经济学家卡斯滕·布热斯基认为，拉加德的首要任务是弥合各方分歧，或许意味着欧洲货币政策暂时不会改变。

这名法国前财政部长现年63岁，律师出身，任IMF总裁期间因有力应对金融危机余波获得好评。布热斯基说，拉加德可能会更多倾听他人，做事风格将会不同。（王雪梅）（新华社专特稿）

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