德国执政党基民盟地方选举连败 默克尔接班人承压

德国执政党基督教民主联盟在东部地方选举中再遭败绩，令总理安格拉·默克尔的接班人安妮格雷特·克兰普—卡伦鲍尔承受党内外压力。

东部图林根州27日举行议会选举，左翼党和极右翼政党德国选择党以超过30%和23.4%的得票率分列第一、二位，基民盟得票率21.8%，由先前的第一大党跌至第三大党。

这是克兰普—卡伦鲍尔去年12月当选党主席以来基民盟在欧洲议会及德国东部地方选举中第四次遇挫。越来越多人质疑克兰普—卡伦鲍尔是否有能力领导基民盟角逐2021年联邦议院选举。

图林根州先前由左翼党、社民党和绿党联合执政。据最新选举结果，左翼党领导的执政联盟没有取得议会过半数席位，需要基民盟加入才能继续执政。没有政党愿意与德国选择党合作。

基民盟一直排斥与左翼党合作。克兰普—卡伦鲍尔说：“基民盟领导层将继续坚持不与左翼党或德国选择党合作。”

路透社报道，基民盟领导层的立场正遭到地方反对。27日发布的一项民意调查显示，超过70%的基民盟选民希望这一政党改变“传统”，加入左翼党领导的执政联盟。

基民盟图林根州党主席迈克·默林说，不排除与左翼党合作的可能，图林根州事务不应由默克尔或克兰普—卡伦鲍尔决定。（顾梓峄）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、燕勐)