“中国龙岩友谊花园”奠基仪式在澳大利亚卧龙岗市举行

人民网悉尼10月29日电（刘莹）10月29日,“中国龙岩友谊花园”奠基仪式暨澳大利亚卧龙岗市与中国福建省龙岩市缔结姐妹城市20周年庆典在卧龙岗举行，中澳政商界代表、当地华侨华人代表等出席活动。

龙岩市与卧龙岗市于1999年结为姐妹城市。20年来，两市在多个领域保持密切合作。为纪念两市结交20周年，卧龙岗市政府捐赠了位于卧龙岗植物园中心的区域，用于建造“中国龙岩友谊花园”，以特别的仪式祝愿两个城市友谊长青。

中国驻悉尼总领事顾小杰在出席活动时表示，龙岩市和卧龙岗市结好20周年以来，两市保持密切交流，不断拓展互利合作，为促进福建省和新南威尔士州友好合作，乃至中国和澳大利亚的关系发展做出了积极贡献。“中国龙岩友谊花园”将成为卧龙岗对华友好新的象征，成为促进双方民间友好交流的纽带。他提出，两市在可持续发展和城市治理等方面可以互学互建，同时为中澳关系发展注入更多正能量和新动力。

卧龙岗市市长戈登·布拉德伯里表示，卧龙岗和龙岩都是以“龙”冠名的城市，这是两者之间的重要渊源。两座城市的友谊已经持续了20年，卧龙岗政府经多方努力找到了一棵“中国红豆杉”，是一种多见于福建的古老珍稀树种，它将被种植在“中国龙岩友谊花园”里，成为两座城市友谊的见证。

龙岩市副市长郭丽珍称，20年来，龙岩市和卧龙岗市在商贸、教育科技、旅游、文化和医疗等领域不断扩大交流，增进友好往来，取得了丰硕成果。她相信“中国龙岩友谊花园”的建成，必将进一步促进深化双方的经贸合作、增进友好交流。

活动当天除举办奠基仪式外，还举行了友谊之树“红豆杉”的种植仪式以及中华迎宾礼。嘉宾还共同参观了“中国龙岩友谊花园”拟建设的地址，以及该花园的设计图。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)