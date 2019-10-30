中国—菲律宾南海问题双边磋商机制第五次会议联合新闻稿

新华社北京10月29日电 中华人民共和国和菲律宾共和国南海问题双边磋商机制（BCM）第五次会议28日在北京举行。中国外交部副部长罗照辉和菲律宾外交部主管政策的副部长马纳罗分别率团出席。双方代表团由两国外交部和相关涉海部门官员组成。

双方积极评价中菲关系的良好发展势头，强调习近平主席和杜特尔特总统达成的丰硕成果十分重要，应予深化落实。双方肯定BCM作为定期对话平台的重要性，认为通过BCM推进海上务实合作，探讨妥善管控和处理分歧的方式方法，不断增进对话与互信，为促进双边关系健康稳定发展和南海和平稳定发挥了重要作用。

双方就南海总体形势和中菲间涉海关切问题坦诚、友好地交换了意见。双方对南海局势不断向好发展予以积极肯定，认识到处理南海有关分歧的重要性，并回顾了海上各领域务实合作取得的积极进展。双方重申继续以积极和建设性的态度妥善处理分歧，探索开展海上务实合作，以增进相互信任和信心。

BCM下设的政治安全、渔业、海洋科研与环保工作组举行了工作组会。双方就各自及共同关切的事项进行了进一步坦诚探讨，就加强在南海的海上搜救、海事安全、海洋科研与环保及渔业等合作项目进行了交流。双方还就建立有关互访交流机制进行了建设性讨论。

双方肯定包括中国—东盟对话关系、东盟地区论坛、东亚峰会等在内的其他多边平台对维护地区和平稳定的重要性。双方重申全面有效落实《南海各方行为宣言》的重要性。双方对“南海行为准则”磋商的积极进展感到鼓舞，并致力于早日达成一个有效且富有实质内容的“准则”。

双方认为此次会议成果丰硕，并商定BCM第六次会议将于2020年上半年早些时候在菲律宾举行。具体时间和地点将通过外交渠道商定。

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 03 版）

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