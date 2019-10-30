相约进博会 书写新篇章（钟声）

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。国家主席习近平将于11月5日出席在上海举办的第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。习近平主席连续两年出席中国国际进口博览会开幕式发表主旨演讲，充分体现了中国政府的高度重视，体现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场，体现了中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。

作为迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会是国际贸易发展史上一大创举，展现了中国与世界互利共赢、携手前行的胸怀与担当。世界见证，中国始终言行一致，推动更高水平开放的脚步不停滞，推动建设开放型世界经济的脚步不停滞，推动构建人类命运共同体的脚步不停滞。时任国际货币基金组织总裁拉加德在首届进博会上如此作比：“今天的中国正在搭建三座桥：通往世界之桥，通往繁荣之桥，通往未来之桥。”来自中国国际进口博览局的统计数据显示，首届进博会交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交额达578.3亿美元。如今，这些订单不断落实，各项合作正在加速落地生根。

近14亿人口的中国大市场敞开大门，与世界分享机遇，不仅有助于中国形成更高层次改革开放新格局，也为世界各国人民带来满满的获得感。借首届进博会的东风，孟加拉国的贫困妇女手工编织的黄麻工艺品，出现在了上海高端百货的橱窗里；美国夏威夷的新鲜水果现身中国的网红茶饮店；意大利企业带来的“网红小家电”牵手中国互联网企业，让百姓同时享受到“海淘”价格和全国联保……与首届进博会相比，第二届进博会规模更大、质量更高、活动更丰富。截至目前，来自170多个国家和地区的政商学界人士和国际组织代表将应邀与会。各国政要和企业的参会热情，充分展现了国际社会对中国举办进博会的高度认可与期待。进博会已经成为全球企业分享中国发展红利的绝佳平台，中国已成为越来越富有吸引力的广阔市场和投资热土。

中国的开放源于自信，自信的中国必将促进世界的进一步开放。正如习近平主席在首届进博会期间所言，“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”“中国主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量”。不久前，国际货币基金组织发布最新的《世界经济展望报告》，将2019年全球经济增长预期下调至3%，创国际金融危机后的最低点，主要原因之一便是全球贸易的不确定性。应当看到，在贸易保护主义和逆全球化思潮泛起的背景下，越办越好的进博会不仅展现了中国扩大对外开放的坚定决心，也将推动全球贸易需求增加，为世界经济增添新动力。

“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”黄浦江畔，一年一度的“进博时刻”即将如约而至，中国将与八方宾朋共襄盛举，共谋发展，共享未来，书写深化国际经贸合作、增进各国人民福祉的崭新篇章。

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)