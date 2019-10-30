纪录片《习近平治国方略》展映推介会在摩洛哥举行

新华社拉巴特10月29日电 当地时间10月29日上午，在中国国务院新闻办公室和中国驻摩洛哥大使馆指导支持下，五洲传播中心和拉巴特中国文化中心联合承办的纪录片《习近平治国方略》展映推介会在摩洛哥首都拉巴特举行。

中国国务院新闻办公室副主任郭卫民、中国驻摩洛哥大使李立和来自摩洛哥通讯部、摩洛哥恰德电视台、埃及金字塔报业集团、伊斯兰教科文组织等政府部门、媒体文化机构的中摩两国及阿拉伯国家代表逾100人出席了活动。

纪录片《习近平治国方略》由中国五洲传播中心与美国探索频道联合制作出品，通过一系列鲜活生动的故事案例，系统阐释了习近平治国理政的实践和成就。该片此前已在探索频道等多家国际媒体播出，引发热烈反响。

郭卫民在致辞中表示，中摩两国建交60多年来，始终秉持相互尊重、平等相待、合作共赢原则，双边关系持续、健康发展。他希望通过《习近平治国方略》的展映，与摩洛哥各界人士更好地分享中国领导人的治国方略，中国的发展经验以及中国人民为了追求美好生活而不懈奋斗的精彩故事。他呼吁两国以携手共建“一带一路”为契机，加快对接发展战略，深化各领域务实合作，推动中摩战略伙伴关系不断迈向新台阶。

展映现场，摩洛哥各界代表普遍对《习近平治国方略》予以高度评价。据悉，《习近平治国方略》今后将陆续在摩洛哥恰德电视台等摩洛哥主流媒体平台播出。

此次在摩洛哥展映，标志着由中国国务院新闻办公室与国家广播电视总局发起的“视听中国 全球播映”活动正式走进摩洛哥。该活动围绕庆祝新中国成立70周年主题精选70余部影视节目，推动在全球50多个国家的60余个主流媒体平台播出。

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 03 版）

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