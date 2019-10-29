人民网莫斯科10月29日电 （记者屈佩）10月30日至11月1日，第二十四届中国（青岛）国际渔业博览会即将在青岛国际博览中心举行，来自53个国家和地区的1600多家企业即将参展。博览会预计会吸引来自100多个国家和地区的超过40000名采购商和供应商前来洽谈。经过二十几年的发展，中国国际渔业博览会已经成为促进水产贸易发展的重要平台。对于渔业资源丰富、一直想进入中国市场的俄罗斯企业而言，参加展博览会，更是一个难得的寻找商机、扩大市场的机会。

俄罗斯渔业公司是俄罗斯最大的渔业捕捞加工企业之一，每年拥有超过30万吨的捕捞配额，其中鳕鱼的捕捞量居俄罗斯前列。公司成立于2011年10月，产品主要供应国内市场和中国、韩国、日本、欧盟等海外国家和地区。

图为俄罗斯渔业公司的冷冻拖网渔船正在海上作业。 俄罗斯渔业公司供图

图为停靠在符拉迪沃斯托克港口的俄罗斯渔业公司渔船，右二为公司执行总经理维克多·利特维年科。 俄罗斯渔业公司供图

“我们公司从成立的第一天开始，就密切关注着中国市场。”公司执行总经理维克多·利特维年科告诉记者，“现在公司70%的产品都出口到中国。为了扩大与中国的合作，公司已经将所有办公室都搬至远东地区，希望依托于地理优势、进一步开发合作潜能。目前我们正在升级全新的捕捞加工船，未来生产力会进一步提高。”

图为在建中的俄罗斯渔业公司大型拖网渔船。 俄罗斯渔业公司供图

维克多说，“让鳕鱼等更多俄罗斯鱼类产品走上中国家庭的餐桌，是公司目前最为重视的发展目标。我们直接在拖网渔船上进行产品的制作和冷冻，保留了太平洋自然生态中野生鱼的所有营养和健康特性。尤其是鳕鱼富含丰富的omega-3和丰富的维生素，是纯正的健康饮食。”公司下一步的发展计划是，希望找到有潜力的中国合作伙伴，培养中国消费者食用野生白鱼、鳕鱼的习惯，并融入参与到中国的销售网络。

一直以来，俄罗斯食品行业对中国市场潜力、中国消费者的购买力充满期待。但是俄罗斯食品进入中国市场却并不容易，如何符合中国消费者的口味就是一大难题。最近一年多以来，俄罗斯的奶制品、禽肉类纷纷敲开了中国市场的大门，认真研究中国人的消费习惯。俄罗斯渔业公司也不例外。“我们研究发现，在中国家庭的隆重聚会上，螃蟹是必不可少的一道大菜。所以这次展会我们的合作伙伴带了蓝蟹、毛蟹和雪蟹。公司还计划未来购买更多的螃蟹捕捞配额，出口更经济实惠的螃蟹成品，让高端的帝王蟹等螃蟹也能进入寻常百姓家”，维克多告诉本报记者。

从中国国际渔业展会到即将隆重召开的第二届国际进口博览会，外国企业对中国举行的各类展会参与热情高涨，中国市场的魅力不断得到验证。

维克多感慨说，新中国成立70周年，中国的经济奇迹全世界有目共睹。从踏入中国的第一步就可以感受到中国的发展成果，机场、道路和其他接触设施的规模和质量令人赞叹，我相信中国的快速发展依然在继续，中国进步的步伐不会停止。对我们而言，与中国合作非常重要并且充满希望。

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