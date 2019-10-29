“讲述更多互利合作的生动故事”（一带一路中外媒体采访调研行）

夕阳的余晖在海面上缓缓铺开，鳞次栉比的摩天大楼灯光逐渐亮起，随后变成精彩的多媒体秀场。2018年上海合作组织峰会主会场青岛国际会议中心在灯光映照下显得更加大气辉煌。“这是我见过的最宏伟、最美丽的会议中心。”今日哈萨克斯坦通讯社社长兼总编辑蒂默尔·库瓦多芬说。10月26日，第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班学员们甫抵青岛，便被青岛活力多姿的魅力吸引。

今年1至9月，青岛对“一带一路”沿线国家进出口额达1080.99亿元人民币，同比增长29%。全市新增对“一带一路”沿线国家投资项目41个，新增中方协议投资额11.15亿美元，增长252%。全市在“一带一路”沿线国家新承揽承包工程项目23个，新签合同额28.09亿美元，增长4.5%；完成营业额3.54亿美元，同比增长121倍……在中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称合作示范区），访学班学员们好奇地不断提问，认真做着笔记。

《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃一直期待吉尔吉斯斯坦这个高山国家能够有出海通道。了解到“齐鲁号”欧亚班列运行线路已达29条，可以直达欧亚12个国家的40个城市，胶州依托区位优势可以实现多式联运，她非常激动。

得知青岛市已经派出两批考察团参观白俄罗斯中白工业园，《白俄罗斯星报》副总编辑尼古拉·利特维诺夫希望能有更多青岛企业到白俄罗斯投资兴业。税收优惠政策、金融服务条件、进出口需求……访学班学员们急切地想了解，自己的国家怎样能够更好参与合作示范区建设。

“听到一个个关于速度与规模的数字，我认为欧亚地区区域合作空间将会越来越广阔。”库瓦多芬多年来一直深入研究欧亚地区的国际组织发展状况，对上合组织的发展前景充满信心。

在合作示范区，访学班学员们参观了园区企业代表、亚洲最大智能家居研发制造基地少海汇。2016年年初，海尔家居、有住、克路德机器人、博洛尼联合发起创立少海汇生态圈。截至去年12月，少海汇成员企业总数达48家，智能家居零售终端2100余家，核心企业年产值达185亿元人民币，并将机器人、智能家居、无人智慧酒店技术等推广到上合组织成员国及“一带一路”沿线国家。

说句话就能打开的电视，用手机遥控的厨房电器，自动杀菌的衣橱……在少海汇体验了智能家居之后，格鲁吉亚《多民族格鲁吉亚报》总编辑米哈依尔·艾迪诺夫感慨，希望格中之间技术合作越来越密切。“我去过很多国家，但只有中国，我每年都要来。中国改革开放持续深入，取得的成就令人赞叹，不断给世界带来新的经验和启示。”

俄罗斯欧亚日报社经济评论员尼古拉·普罗岑科说：“合作示范区良好的发展态势给我们留下了深刻印象。作为媒体工作者，我们将积极发挥自身作用，讲述更多互利合作的生动故事，为彼此国家之间深化合作注入更多活力。”

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 03 版）

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