谱写新的中赞友谊之歌（大使随笔）

2019年对中国和赞比亚两国都具有特殊意义。今年是新中国成立70周年，赞比亚独立55周年，中赞建交55周年。55年前，赞比亚在取得独立后仅5天就与中国建交，成为南部非洲最早与中国建交的国家。在上世纪彼此都不富裕的年代，中赞两国人民同呼吸、共命运，共同培育了繁茂的中赞友谊之林，铸就了坦赞铁路等一座座家喻户晓的友谊丰碑，中非友好、中赞友好日渐深入人心。

相知无远近，万里尚为邻。55年来，中赞友谊之林在两国各界人士的关心和支持下，更加枝繁叶茂。伦古总统就任以来两次访华，与习近平主席多次会面，两国领导人共同为中赞关系发展指明了方向。2018年9月，伦古总统赴华出席中非合作论坛北京峰会，中赞签署共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，赞比亚正式加入“一带一路”大家庭。赞比亚既是中国在非洲共建“一带一路”的重要伙伴，也是中非合作论坛的积极参与者，两国各领域务实合作成果丰硕，两国人民从中广泛受益。

中赞经贸合作发展势头越发强劲。2018年，中赞双边贸易额首次突破50亿美元大关，同比增长33.9%；中国对赞直接投资持续增长，新增3.27亿美元。两国在能源、基建、民生和制造业等领域的一大批务实合作重点项目取得了积极进展，为赞加快工业化发展进程、增进赞比亚人民福祉提供了强有力支撑。

中赞两国人民感情日益深厚。2019年是“中赞文化年”，双方共同举办了“赞比亚当代艺术展”、“中国味道—江南美食工作坊”、吉林和江西艺术团访演等多种多样的文化交流活动，为两国民众奉上一场场文化盛宴。赞比亚—中国友好协会正式启动，赞比亚开国总统卡翁达和前总统班达分别任名誉会长和会长，民间友好不断巩固。中赞教育培训交流进入高峰期，赞比亚学生赴华留学成为新潮流，学习汉语的赞比亚当地学生不断增多，“中国热”方兴未艾。

习近平主席指出：“不论国际形势如何变化，中国始终是非洲全天候的好朋友、好伙伴。”回顾过去55年，中赞携手走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。展望未来，中赞全天候友谊面临更大发展机遇。担任驻赞比亚大使一年多以来，我深切地感受到，不断扩大各领域务实合作、进一步提升中赞关系是两国人民的共同愿望。“一带一路”倡议、中非合作论坛与赞比亚第七个国家发展规划和“2030愿景”的紧密对接，将为中赞友好合作关系发展开拓广阔的前景。我相信，中赞两国政府和人民将携手打造两国关系“升级版”，有力推动构建更加紧密的中赞命运共同体，谱写新的中赞友谊之歌。

（作者为中国驻赞比亚大使）

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)