人民网曼谷10月28日电（记者孙广勇）10月25日，泰国碧瑶大学举办“一带一路”座谈会和赴华学习交流会，驻清迈总领馆许倩领事、碧瑶大学院系领导及语言学院师生、当地专家学者、泰北地区高校中国外派教师等近200人出席。

许倩领事介绍了新中国成立70年来走过的不平凡历程和取得的辉煌成就；“一带一路”倡议的核心理念、6年来在该框架下开展国际合作取得的积极进展；指出泰国的区位优势、东部经济走廊等国家发展战略，为两国开展“一带一路”合作提供了有利契机。强调总领馆高度重视泰北地区汉语教学工作，将积极考虑继续向泰北高校提供奖学金，促进高校开展中文知识竞赛、中华文化活动、短期赴华交流培训等丰富多彩的项目。希望学校师生再接再厉，未来培养更多优秀的汉语人才，助力中泰友好关系。许倩领事还就“一带一路”国际合作对周边国家的影响、中国的周边外交政策、香港局势等问题回答了大家的提问。

人文学院院长金迪玛教授在发言中感谢总领馆对泰北地区汉教工作的高度重视，表示总领馆提供的奖学金为该校汉语专业学生首次赴华交流培训提供了重要保障，也为学校开启了与中国高校开展校际合作的大门。教育合作是“一带一路”倡议中“民心相通”的重要内容，碧瑶大学将以此为契机，加强对华交流，培养更多中泰友好关系的接班人。

此后，校方还举办了赴华学习交流会。该校获得总领馆“一带一路”奖学金赴华培训归来的10位汉语专业学生代表一边播放视频和幻灯片，一边向大家介绍到中国学习交流的感想体会。大家回顾起在华学习经历，兴奋之情溢于言表，认为此次中国之行，不仅进一步激发了学好汉语的热情和决心，还增长了见识，希望学成后能投身到中泰友好交流与合作中。在场师生代表踊跃提问，频繁互动，现场气氛十分热烈。学生代表还表演了太极拳和中国歌舞等节目。

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