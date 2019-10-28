首届俄非峰会聚焦经贸合作

首届俄罗斯与非洲国家峰会日前在俄罗斯索契闭幕。40多个非洲国家的领导人、11个非洲国家的代表以及多个非洲地区组织代表出席峰会。峰会期间，俄罗斯与非洲联盟代表签署了谅解备忘录。峰会通过宣言，阐明俄罗斯与非洲国家发展各领域合作的目标与任务。

宣言指出，与会各国一致同意深化金砖国家与非洲国家间的伙伴关系，发展俄罗斯与非洲国家的贸易和投资。舆论分析认为，俄罗斯通过峰会展示全新的对非战略。

俄罗斯科学院社会科学科技信息研究所代理所长阿列克谢·库兹涅佐夫在接受本报记者采访时表示，俄罗斯几年前已开始“重返非洲”，在各个领域加强同非洲国家合作对提高俄罗斯地缘政治影响力具有重要意义。

峰会期间，俄罗斯总统普京表示，非洲正在成为世界经济增长中心之一，过去5年来，俄罗斯—非洲国家间贸易额增长一倍，希望在未来4—5年内，双方贸易额能够再翻一番。非洲不断发展的一体化进程为俄罗斯—非洲合作提供了更多机会。

与峰会同时举行的俄罗斯—非洲经济论坛上，俄罗斯经济发展部部长奥列什金表示，俄非经贸合作还有较大潜力尚待挖掘。俄非合作将帮助非洲国家提高生活水平、发展卫生医疗和新技术运用。论坛上，俄罗斯与非洲国家签署了超过50个经济领域合作协议。

峰会期间，俄罗斯还承诺协助非洲国家应对各种重大挑战和安全威胁。普京表示，俄将协助非洲国家应对包括恐怖主义在内的各种重大挑战和安全威胁。根据峰会通过的宣言，俄罗斯与非洲国家将建立专门机制，双方还将研究和平利用太空开展科技合作的可能。

俄罗斯科学院非洲研究所副所长邦达连科在接受本报记者采访时表示，俄中在促进非洲大陆经济社会发展方面有广阔合作空间，俄中可以利用现有的金砖机制开展广泛合作。

（本报莫斯科10月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 16 版）

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