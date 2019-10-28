印尼着力推动经济快速发展

日前成功连任的印度尼西亚总统佐科，在雅加达总统府任命了包括34名部长在内的新一届内阁成员。在新一届内阁就职仪式上，佐科表示，新内阁将打造一个高效廉洁的团队，致力于推动经济快速发展。

在此前的就职演讲中，佐科提出“印尼要在独立100周年时成为世界前五大经济体之一”的宏伟发展目标。他表示，到印尼独立100周年时，印尼国内生产总值将达到7万亿美元。他将在任期中率领政府全力确保发展目标的实现。

佐科不止一次表示，目前印尼面临经济下行压力，必须废除一些阻碍外资进入印尼的政策法规，还需要打造高效务实的内阁团队。在佐科第一个任期内，受世界经济形势影响，印尼的经济增长率一直在5%左右徘徊，面临较大经济下行风险。因此佐科提出五大倡议：提高劳动力素质、发展基础设施增加就业机会、减少监管、精简机构和推动经济转型。未来5年，内阁团队除了将加快推进基础设施建设外，还将加大教育领域投入，提高本国国民的教育水平和劳动技能。佐科表示，人力资源培养是政府的首要任务，将努力培养熟练掌握技术的劳动力，同时将利用技术手段，让全国各地都能均衡地享受到教育资源。

印尼国际战略研究中心经济学家法佳·哈达旺在接受本报记者采访时表示：“对于新政府来说，增加出口、减少财政赤字、推动制造业转型都是非常必要的。”他认为，前任政府审批程序繁杂、物流成本高昂，导致印尼在吸引外资方面处于非常不利的局面。本届政府应积极同中国等国合作，继续改善本国的基础设施，采取行动切实减少阻碍外资进入的政策法规，以吸引更多投资促进印尼经济发展。

（本报雅加达10月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 16 版）

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