继续为开放型世界经济增添动力

2019年“读懂中国”广州国际会议10月27日闭幕。本届大会的主题是“新一轮经济全球化和中国改革开放再出发”。在这个以了解中国、理解中国为主旨的重要思想交流平台上，与会嘉宾对全球化进程的中国贡献高度认可，也对中国继续为开放型世界经济增添动力倍加期待。

中国为全球化作出重要贡献

“读懂中国”国际会议迄今已成功举办三届。今年有包括30余名全球知名政治家、战略家、学者、企业家在内的约600人与会。国家主席习近平26日向会议致贺信指出，当前，经济全球化遇到一些曲折困难，但经济全球化潮流不可逆转，各国利益日益交融、命运更加休戚与共是大势所趋，不断创造更加美好的生活是各国人民的共同期待。习主席的贺信引发与会嘉宾热烈反响。

与会嘉宾认为，当前新一轮经济全球化，呼唤共同的责任与担当。墨西哥前总统、21世纪理事会主席埃内斯托·塞迪略在开幕式上说，人们可以从多个方面，看到中国对经济全球化的贡献与坚持。当前，全球化正面临巨大挑战，国际贸易体系的基础被破坏，个别国家发起的贸易战和前所未有的加征关税行为，已经对全球经济的稳定发展造成了显著压力。这些单边行为已经违反了世界贸易组织规则和国际法，无益于当事国和国际社会，全球应当回到世界贸易组织的争端解决机制下解决问题而不是阻挠这一机制发挥作用。

意大利前总理马里奥·蒙蒂说，规则是推动新一轮全球化的生命线和行动指南，各国要反对不符合规则的、单边的贸易壁垒和关税壁垒行为，继续推进基于规则的全球化，切实保障全球化带来的切实利益。

英国剑桥大学政治和国际研究系高级研究员马丁·雅克说，全球化是不可逆转的潮流，中国为全球化发展作出了诸多贡献，从中非合作到“一带一路”倡议都可以看到中国积极融入世界经济发展的姿态。

中国人民对外友好协会全球首席执行官委员会委员、太古集团主席施铭伦表示，经济全球化是不可逆转的潮流，跨国公司在其中大有可为。

中国入世谈判首席代表、博鳌亚洲论坛前秘书长龙永图说，“在推动新一轮全球化的时候，我们要以更加开放的姿态，坚决反对贸易保护主义。我们要坚定地支持多边贸易体制的行动，坚决反对单边主义”。

国家创新与发展战略研究会常务副会长李君如表示，改革开放的伟大历程证明，中国经济的命运和经济全球化息息相关。新一轮的经济全球化，恰逢中国特色社会主义进入新时代，两个“新”结合在一起，将为中国发展提供极为难得的机遇。中国人民将以前所未有的胆略和魄力，抓住这一机遇，扬帆启航，闯出一片新天地。

世界更加渴望读懂中国道路

与会嘉宾认为，在经济全球化进程受到单边主义、贸易保护主义严重威胁与冲击的背景下，世界更加渴望了解中国、读懂中国、走进中国，期待中国这个经济全球化的中流砥柱发挥更加积极、重要的作用。而读懂中国，首先是要读懂中国道路。

联合国工业发展组织总干事李勇认为，读懂中国，读懂中国的发展故事和道路，可以让许多国家在发展中少走弯路。

阿拉伯国家联盟前秘书长阿姆鲁·穆萨认为，中国是发展中国家的典范，中国的发展经验有助于其他发展中国家发展经济，摆脱贫困。

荷兰莱顿大学媒体及跨文化传播教授包雅蒂在上世纪80年代留学南京大学，几十年对中国的深入研究让她亲身体会到中国发展的巨大成就，如今的她是暨南大学的客座教授，每年都来中国讲学一个月。包雅蒂告诉本报记者，中国道路值得研究，希望更多的欧洲年轻人到中国留学，在学习中国文化的同时，更要学习中国充满活力的发展道路。

在开放中做大世界经济的蛋糕

今年以来，中国经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好发展势头。与会人士表示，中国经济受益于经济全球化，也对全球化作出巨大贡献。面对一些逆全球化的挑战，当前的中国经济展现出了强大的韧性与巨大的潜力。

比利时前首相伊夫·莱特姆表示，中国经济稳健增长给比利时带来了很多机遇。下个月，他将带领比利时经贸团来中国考察。“来自中国的投资和订单为比利时提供了大量的就业机会，中欧班列的开通为进一步加强比中经贸合作贡献巨大，未来，中欧班列的车次将更加频繁。”

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年说，改革开放后，中国让8亿多贫困人口脱贫，这是了不起的奇迹，为世界作出了重大贡献。当前，中国已从数量型经济增长开始走向质量型经济发展，粤港澳大湾区建设是很好的新抓手，同时能积极促进新一轮经济全球化。

波士顿咨询董事总经理、全球合伙人周园告诉本报记者：“中国是全球经济增长的重要引擎。全球消费市场最大增量在中国，越来越多的全球技术和商业模式创新也源于中国，中国进一步扩大开放，不仅有益于中国，也为全球带来巨大机遇。如何利用好中国增长带来的新机遇，积极塑造和适应新的产业和经济格局，是许多跨国企业高度关注的课题。”

今天，一个改革不停顿、开放不止步的新时代中国，成为世界经济的增长之源、活力之源，为各国发展带来巨大机遇。国家创新与发展战略研究会会长郑必坚表示，“改革开放再出发”带来的中国再发展，与全球化进程密不可分、互相推动。当前，时代呼唤经济全球化的新架构，中国共产党和中国人民将更加清醒，更加警觉，同时更加谦虚，在开放中做大世界经济的蛋糕，在创新中发掘世界经济的新动能，在包容中破解世界经济失衡的难题，在联动中完善全球经济的治理。

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 16 版）

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