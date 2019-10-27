中国人权专家学者在联合国就涉疆、涉港等问题同友好国家代表举行座谈

新华社联合国10月23日电 （记者王建刚）10月23日，中国常驻联合国代表团和中国人权研究会在纽约联合国总部联合举办座谈会，邀请中国人权研究会和中国国际交流促进会专家学者同有关国家常驻团代表就新疆反恐和去极端化举措、藏传佛教活佛转世、香港修例等进行交流。巴基斯坦、古巴、委内瑞拉、朝鲜、白俄罗斯、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、印度尼西亚、越南、布隆迪、老挝、新加坡和喀麦隆常驻团官员与会。

中国人权研究会理事许建英介绍了新疆采取反恐和去极端化举措的背景，指出设立职业技能教育培训中心等举措有效消除了恐怖主义、极端主义滋生蔓延的土壤，切实保障了新疆各族人民的生命权、健康权、发展权和生活幸福。

中国人权研究会理事格桑卓玛详细介绍了藏传佛教活佛转世制度，强调活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，已经形成一整套严谨、严密的宗教仪轨和历史定制，特别是必须经过中央政府的批准、认定。

中国国际交流促进会专家陈欣新讲述了香港修例问题的由来，强调修例是为了弥补法律漏洞，彰显社会正义，完善香港法治，是必要的、正当的和合理的。特区政府已宣布正式撤回修例，但激进暴力活动仍未停止，完全超出游行示威的范畴。香港社会各界应团结一心、拒绝暴力，早日恢复和平稳定局面。

有关国家常驻团官员表示，通过此次座谈，他们对涉疆、涉藏和涉港有关问题有了深入了解，发现同西方有些媒体报道的完全不一样。恐怖主义是全人类的公害，中国新疆的反恐和去极端化工作完全正当必要。在香港发生的严重暴力触目惊心，期待香港尽快恢复秩序。

《 人民日报 》（ 2019年10月27日 03 版）

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