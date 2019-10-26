推动中日关系行稳致远

人民网10月26日电 （记者李锋）10月26日至27日，以“新时代、新期待——中日在维护亚洲及世界和平与发展中应承担的责任”为主题的第十五届“北京—东京论坛”在北京举行。论坛由中国国务院新闻办公室、日本外务省支持，中国外文局和日本言论NPO共同主办。“北京—东京论坛”创办于2005年，每年在北京与东京轮流举办，已成为中日间层次较高、规模较大的官民互动交流平台，在促进中日关系发展、增进民众相互理解与互信方面发挥了积极作用。

国务委员兼外交部长王毅出席论坛开幕式并致辞。他说，在中日关系经历重要和积极变化的同时，国际形势也在发生重大和深刻调整，人类再次走到新的十字路口。作为世界上第二、第三大经济体和拥有重要地区与国际影响的大国，中日之间拥有越来越多的共同利益和关切，承担着越来越重的共同责任和使命。

王毅表示，今年6月，习近平主席同安倍晋三首相在二十国集团领导人大阪峰会期间成功会晤，双方达成十点重要共识，强调要构建契合新时代要求的中日关系，这为两国关系指明了前进方向，注入了强劲动力。我们要以两国领导人重要共识为指引，为中日关系发展夯实基础，增强动力，排除干扰，开辟新时代两国关系的美好前景。

日本外务省大臣茂木敏充在向论坛发来的贺词中表示，日中两国共同肩负着维护亚洲及世界和平与繁荣的巨大责任。面对诸多全球性问题，两国应当携手贡献力量，这符合国际社会的期待。希望进一步加强两国间的高层往来，妥善处理分歧，推动日中关系进入新阶段，开拓“日中新时代”。

“当前，加强和维护战后国际秩序，构建多边框架，发展自由经济，符合世界整体利益，符合亚洲地区利益，也符合日中两国利益”。日本前首相福田康夫在开幕式致辞中说，日中两国作为世界主要经济体，为此积极行动、互相合作既是两国的现实需要，也是时代的强烈要求。福田康夫高度评价并支持习近平主席提出的共建“人类命运共同体”理念。他表示，日中双方要为国际社会提供公共产品，而不仅仅只着眼本国利益。日中双方有责任为贯彻国际社会的理念和原则制定相应的规则和机制。

国务院新闻办公室主任徐麟在发言中指出，站在新的历史起点上，如何构建契合新时代要求的中日关系，这是两国领导人和两国人民交给我们的时代命题。“我们要把握时代潮流，在未来的展望中描绘新时代中日关系发展的蓝图；不忘友好初心，在历史的镜鉴中夯实新时代中日关系发展的基础；加强互信互利，在当下的合作中增添新时代中日关系发展的动力”。

日本驻华大使横井裕在致辞中认为，新时代的日中关系不仅限于两国双边，日中对亚洲与世界和平繁荣负有艰巨责任，两国应共同携手为解决地区和国际社会问题作出贡献。中国外文局局长杜占元表示，论坛举办15年来，始终围绕两国关系重大问题进行交流研讨，推动双方沟通观点、缩小分歧、增进互信，希望越来越多的有识之士投身中日友好事业，形成推动两国关系行稳致远的强大力量。

联合国原副秘书长明石康代表论坛日本主办方在致辞中表示，“北京—东京论坛” 搭建起了疏通两国民众思想差异的平台，对于推动两国更高水平的理解与合作所作出的贡献是毋庸置疑的。期待通过这种努力，不仅日中两国，亚洲及世界各国都可以从单边主义和民粹主义走向全球性合作，从各自行动发展为相互扶持的开创性合作。

本届“北京—东京论坛”设立了双边政治与外交、经贸、安全、媒体、科技创新等5个平行分论坛。出席论坛的嘉宾就如何落实两国领导人达成的重要共识、开辟中日关系新时代、如何共建开放型世界经济、维护自由贸易及多边合作，以及如何构建东北亚安全与和平秩序等议题展开坦诚交流与积极探讨。

在中日交往的历史中，不论遇到什么艰难险阻，两国总有一批致力于友好合作的重要力量，坚信两国关系终将克服困难，展现光明前景，并为之不懈奋斗。如今，两国双边贸易已超过3000亿美元，人员往来达到1200万人次，每周直飞的航班超过1000班，结交的友城也超过了250对。中日两国的利益从来没有像今天这样广泛而深入融合，中日两国的发展也从来没有像今天这样直接而紧密相联。

与会两国有识之士普遍认为，当前中国和日本都进入了发展的新时代。共同利益、共同关切日益增多，双方应携起手来从时代潮流和人类命运的高度，使新时代中日关系不仅惠及自身更要成为维护世界和平的稳定器、推动全球发展的动力源。

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