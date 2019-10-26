共和党自认处置弹劾调查策略失当 欲“危机公关”

美国共和党25日在国会参议院发起动议，批评众议院在民主党控制下发起针对总统唐纳德·特朗普的“不公平”弹劾调查。

共和党阵营同时承认，白宫应对弹劾调查策略失当。

【主打“程序正当”】

参议院现有53名共和党籍成员，其中44人签名支持动议，呼吁众议院正式表决启动弹劾调查，让指认总统违法的“检举人”公开作证，同时允许特朗普列举对自己有利的证人。

动议没有提及弹劾调查的必要性及具体细节，指认众议院民主党人“抛弃超过一个世纪的弹劾程序传统，剥夺总统特朗普和每一个美国公民都理应获得的基本公平和正当程序权利”。

“我不是告诉大家，唐纳德·特朗普没有做错，”动议发起人、共和党籍参议员林赛·格雷厄姆说，“我想告诉大家的是，他们（民主党人）做事的方式对这个国家真的危险，我们有必要改变方式。”

路透社报道，即便参议院表决通过动议，也无法约束众议院弹劾调查。但是，共和党内部对特朗普支持显现动摇之际，动议可展示参议院共和党人的团结。

【意欲“危机公关”】

不愿公开姓名的消息人士告诉法新社记者，白宫正物色公共关系专家，化解关联弹劾调查的公众舆论引导困境。

白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆接受福克斯新闻频道采访时罕见承认公关困境，称民主党以不公开形式主导弹劾调查，加大信息传递和沟通的挑战。

“我们已经竭尽所能,”格里沙姆声称，但“你……打到的只是空气”。

共和党籍参议员格雷厄姆认为，特朗普应该借鉴前总统比尔·克林顿应对弹劾危机的做法。

“他（克林顿）有一个团队，组织完善且有法律头脑，了解该说什么话以及哪些程序有问题，”格雷厄姆说，应对危机的同时，克林顿没有因为受到调查而分散精力，仍然履行其他职责，“总统的工作从来没有停止”。（徐超）（新华社专特稿）

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