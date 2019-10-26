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议会推迟表决  政府申请延期

英国“脱欧”再陷拉锯战

栾若曦

2019年10月26日05:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据英国广播公司报道，10月22日晚，英国议会下院在原则上通过“脱欧”协议相关法案后，又投票否决了首相约翰逊为推动“脱欧”协议尽快在英国议会通过而制定的立法时间表。最后“脱欧”期限10月31日即将到来，“脱欧”前景却依旧面临巨大的不确定性。

　　“脱欧”立法程序暂停

　　约翰逊所代表的英国政府“脱欧”立场依旧强硬。立法时间表被否决后，约翰逊表示了失望。他说，反对政府提出的立法时间表就相当于支持延迟“脱欧”，这将给英国带来更多的不确定性。

　　据美国有线电视新闻网报道，约翰逊宣布将暂停“脱欧”协议的立法进程，等待欧盟的下一步表态。他同时建议英国政府“必须加快为达成无协议结果做准备”。

　　英国议会方面则希望能达成合理的时间表，有序“脱欧”。投票结束后，英国工党领袖杰里米·科尔宾呼吁政府“与我们一起商定合理的时间表”，下院将辩论、审议和修改这项协议。

　　欧洲理事会主席图斯克10月22日表示，为避免无协议“脱欧”，他将建议欧盟其他27国接受英国延期“脱欧”的申请。

　　议会与政府分歧难消

　　据英国《卫报》报道，约翰逊的新“脱欧”协议调整了一直以来最具有争议的爱尔兰与北爱尔兰边界问题，它们之间将设置一个合法的海关边界。新协议还赋予北爱尔兰议会在“脱欧”过渡结束4年后对相关规定条款表决的权力。

　　然而，约翰逊政府与议会在“脱欧”问题上仍存在巨大分歧。

　　10月19日，英国议会投票通过了《莱特温修正案》，要求英国议会在正式通过《脱欧协议法案》后，才能对英国与欧盟的最新“脱欧”协议进行表决。

　　据英国广播公司报道，约翰逊为议员审查法案留下3天时间，引发了反对党议员的愤怒。多数议员认为3天时间完成立法程序的动议太过仓促。

　　据英国《太阳报》报道，杰里米·科尔宾指责约翰逊政府说：“对于夺回控制权而言，议会被视为本政府可以绕开的不便之处。”

　　复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报采访时分析，英国议会否决立法时间表，以及通过《莱特温修正案》，是希望将“脱欧”协议法案落实为法律，而不只是空口承诺。

　　“脱欧”延期可能性增大

　　据路透社分析，鉴于无协议“脱欧”对所有各方的冲击，欧盟成员国不大可能拒绝英国再次延迟“脱欧”的申请。现代国际关系研究院欧洲研究院副院长冯仲平也认为，欧盟为了避免英国无协议“脱欧”，无奈允许英国延期的可能性较大。

　　据路透社报道，约翰逊表示，“如果布鲁塞尔同意延期，那么英国唯一继续前进的途径就是举行大选。”今日俄罗斯消息，约翰逊称，将会给议员更多讨论“脱欧”协议的时间，前提是议会同意在12月12日提前举行大选。

　　丁纯认为，约翰逊希望借大选向议会施压，从而定下立法时间表。客观上看，新的“脱欧”协议在爱尔兰边界问题上取得了进步。另外，英国民众对于“脱欧”一事已经开始厌倦。即便重新大选，约翰逊也有获胜的能力，这也是他敢对议会发出威胁的底气所在。

　　据英国广播公司报道，约翰逊向工党表示，他偏向“脱欧”日期能短期延至11月15日或30日。但科尔宾表示，除非排除无协议“脱欧”选项，否则工党不会支持大选。

　　“能否如期‘脱欧’的关键在于议会是否配合政府。目前双方仍有达成一致的可能性。”丁纯说。

(责编：岳弘彬)
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