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黄晓明助力延寿脱贫攻坚和乡村振兴

2019年10月25日13:36  来源：人民网
 
黄晓明助力延寿脱贫攻坚和乡村振兴

10月24日，中华思源工程扶贫基金会、中国电商扶贫联盟与著名演员黄晓明，走进黑龙江延寿县，参观考察民源米业等延寿大米生产扶贫基地和县电商服务中心，向延河小学贫困学生和留守儿童捐赠御寒衣物，就推动乡村振兴进行座谈交流。黄晓明被颁发“中华思源工程扶贫基金会公益慈善大使”、“中国电商扶贫联盟延寿电商扶贫爱心大使”荣誉证书。

延寿县位于黑龙江省东南部，地貌结构为“五山四分田、半水半草原”，耕地面积163万亩，属黄金水道种植地带，在世界三大黑土带上，土壤有机质含量极高，自然肥力高，灌溉水资源丰富，非常适合稻米生长，是全国绿色食品原料标准化生产基地、全国粮食高产示范县、中国优质香米之乡。2019年是延寿县决战脱贫摘帽的关键一年，坚持问题导向，以走访调研开篇、以整改落实贯穿、以质量提升收尾，在年底前开展脱贫攻坚质量大提升行动，完成11个村脱贫出列、1789户2864人脱贫退出任务，将贫困发生率降到0.45％，全力摘掉贫困县帽子。

李晓林主席指出，“思源工程”联合社会各界爱心人士累计募集善款超过22亿元，累计帮扶困难群众超过1400万人次。中国电商扶贫联盟1年多发展，已经帮助贫困地区农特产品销售超过17亿元。李晓林表示，延寿县有很多农产品是“养在深闺人未知”的阶段，需要当地政府和社会各界一道，共同打造农产品品牌，推动农业转型升级。

黄晓明表示，中国电商扶贫联盟有效帮助贫困县地区的农特产品走向全国，作为中国电商扶贫联盟的爱心大使来到东北，希望能对延寿县农业的转型升级以及“乡村振兴”贡献力量。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)
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