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澳大利亚水价疯狂飙升 农民忧保不住作物破产

2019年10月25日09:11  来源：中国新闻网
 

中新网10月24日电 据外媒报道，澳大利亚墨累河(Murray River)的水价在五天内飙升了近25%，绝望的当地农民正试图保护几乎所剩无几的杏仁、橄榄树和葡萄树的生命。

当地时间18日，墨累河下游现货市场的水交易价格为每兆升790澳元，与新州、维州和南澳的部分地区相比，已经达到了极高的水平。随后，水价仍然迅速上涨，23日水交易价格为970澳元。据悉，水交易价格长期的平均水平为135澳元。

干旱和储水枯竭令人们担心，今年夏天种植者将无法得到足够的灌溉水。

澳大利亚食用葡萄种植者协会主席阿尔吉罗(John Argiro)表示，大家都在拼命抢购水，这太疯狂了。他还称，农民可能保不住作物了。

在米尔迪拉以南种植柑橘、杏仁和芦笋的明特(Darren Minter)也表示，我不知道水价为什么会飙升，在这个过程中，我们可能会破产。这非常令人沮丧。”

另一方面，在水价飙升之际，澳大利亚乳业协会(Dairy Australia)表示，许多奶农的前景仍然严峻，创纪录的牛奶批发价被昂贵的灌溉水、高昂的饲料成本和干旱的天气前景所抵消。该协会指出，由于成本压力，一些地区的降雨少以及牛群数量减少，截至8月，季节牛奶产量下降了6.9%。 

(责编：王泉骄、雪萌)
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