特鲁多寻求组建少数党政府 继续推动有“争议”工程

连任成功的加拿大总理贾斯廷·特鲁多23日排除与其他政党联合执政可能，寻求组建少数党政府。这意味着新一届政府每次在议会推动法案时，都需要争取其他政党支持。

特鲁多承诺，继续推动在国内触发争议的西部输油管道工程。

【找“出路”】

特鲁多说，他领导的自由党不打算以任何形式组建执政联盟。他今后几周将与保守党、魁北克集团、新民主党和绿党等所有其他政党领导人对话，商讨如何合作，“寻找出路”。

路透社报道，自由党可能主要寻求中左翼政党新民主党的支持。

执政的自由党21日击败老对手保守党，继2015年后再次赢得联邦众议院选举，获得众议院338个席位中的157个，没有达到组成多数党政府所需的170席。

依照加拿大法律，自由党可以与其他政党组成联合政府，也可以组建少数党政府。

特鲁多说，新内阁将在11月20日宣誓就职，与4年前一样，新内阁男女比例相当。新一届政府的施政重点包括推动西部石油管道工程、应对气候变化、给中产阶级减税和经济发展等。

【触“争议”】

特鲁多23日承诺，将继续推动连接西部主产油区艾伯塔省与太平洋沿岸城市温哥华城外的输油管道工程，方便原油“出海”运往亚洲市场。

加拿大原油储量居世界第三，是全球第四大原油出口国，但99%的原油出口目的地是美国炼油厂。由于美国炼油企业输油、炼油能力有限，加拿大原油出口价格一直上不去。艾伯塔省和相邻的萨斯喀彻温省作为主要产油区，经济反而落后于其他地区。

美联社报道，输油管道完工后将极大提升加拿大对亚洲的原油出口。

特鲁多说，这一工程符合国家利益，加拿大需要把原油运往美国以外的市场，出口所得可用于开发绿色能源和应对气候变化。

只是，这一工程触发争议。一方面，工程周边地区土著居民和环境保护团体发起示威和法律诉讼，指认工程影响生态环境。另一方面，产油区抱怨政府推进工程不力。批评人士说，严格的环境保护措施影响了能源行业。特鲁多政府先前为限制碳排放采取措施，阻止大量使用化石燃料。

法新社报道，就推动输油管道工程，特鲁多将受到来自其他政党的阻力。新民主党、绿党持反对意见。绿党领导人伊丽莎白·梅去年抗议这一工程并因藐视法庭而遭逮捕。（王雪梅）（新华社专特稿）

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