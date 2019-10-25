【国际锐评】对话合作还需进一步摒弃偏见

美国副总统彭斯当地时间24日在伍德罗·威尔逊中心举办的活动上发表中国问题演讲，涉及经贸、军事、人权、宗教等方方面面。与一年前在哈德逊研究所发表的演讲相比，彭斯此番演讲基本是老调重弹，继续夸大美国对中国的作用，继续打着“自由民主”旗号对中国进行无端指责，但同时又释放出美国寻求与中国对话合作的信息，整体基调有所缓和。

“重建中国”论是彭斯一年前发表中国问题演讲时的重点话题，这次同样被提及。这一极度夸张性论调，抹杀了中美经贸互利双赢的本质。过去40年来，中美互相成为最重要的贸易伙伴和投资对象国，彼此从合作中都获得了巨大收益。根据美中贸易全国委员会的报告，2009年至2018年间，仅美国对华出口就支撑了超过110万个美国就业岗位。反过来看，美国的资本、技术和市场对中国的发展和人民生活改善起了很大作用，但归根结底，中国的发展成功，靠的是实施改革开放政策以及中国人的勤劳奋斗。将中国的发展归结于美国重建之功，既缺乏历史观，也罔顾现实。

美国有些人以“人权卫士”自居，经常对中国新疆政策进行攻击，彭斯在演讲中也再次提及这一话题，攻击中国压制人权与宗教信仰自由等。事实上，中国政府依法采取措施维护新疆社会稳定、打击和震慑恐怖分子，正是对新疆人权的最大捍卫。在新疆，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，总数量达到2.44万座，宗教信仰自由得到充分保护。需要指出的是，中国宪法保障公民享有充分的宗教信仰自由，但同时绝不允许任何人利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。这是任何一个法治国家的正当做法。

再看香港问题，当地最近爆发的一系列极端暴力事件已远远突破言论自由与和平示威的界限，是对香港法治、“一国两制”原则底线以及中央政府权威的公然挑战，任何一个主权国家都绝不能容忍。香港警方以极大克制依法处理暴力行为，就是要维护香港社会稳定，捍卫香港法治社会的尊严。对此，彭斯视而不见，在演讲中对香港暴力分子公然表示支持，粗暴干涉中国内政，也是对国际法和国际关系基本准则的践踏。

值得关注的是，彭斯在演讲中明确表示，美国并不寻求与中国脱钩，特朗普总统对美中达成第一阶段经贸协议抱有信心。但同时，他又将香港问题与经贸协议挂钩，并指责中国与世界脱钩。这一前后矛盾的表态，既有对话合作的意愿，又有施压与推卸责任的意味。

中美交往频繁、利益融合,所谓“脱钩”既不理智，也不现实。在近日闭幕的北京香山论坛上，美方官员也表示，美国未寻求与中国“脱钩”，这表明：理性的声音正回归中美关系主流。但同时，经贸问题不应政治化，否则只会增加解决问题的难度。至于所谓中国与世界“脱钩”论，更是无稽之谈，不值一驳。世界银行23日发布的《2020年营商环境报告》将中国的总体排名再度提升15位,即是开放的中国与世界拥抱更密切的最新例证。

需要指出的是，在演讲的最后，彭斯谈与中方合作、接触的声音大了起来，表示美方已准备并愿意与中方开启新的未来。这一表态释放出相对积极的信息，有利于中美通过对话合作来解决问题。

人们注意到，彭斯讲话前夕，中美新一轮经贸磋商取得实质性进展，为签署阶段性协议奠定了重要基础。在此背景下，双方应在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，实现共同目标。彭斯演讲中涉及的问题，有些触及“互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政”这一中美关系根本指导原则，显然与双方努力方向不符。但同时，他所表达的对话与合作意愿，则有利于双方继续推进解决问题。

当前，中美经贸磋商进入关键阶段。让偏见和分歧越来越少，让理性与共识越来越多，坚持求同存异，保持相向而行，在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，中美就有可能做出一个有利于中国、有利于美国、也有利于整个世界的正确选择。（国际锐评评论员）

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